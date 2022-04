OVHcloud ha annunciato di aver ottenuto la certificazione Regional Sap Certification in Cloud and Infrastructure Operations per ospitare ambienti Sap in tutta EMEA.

L’annuncio è in linea con la visione di OVHcloud che prevede l’integrazione con i punti di forza del proprio modello industriale e quelli dell’ecosistema digitale e dei propri partner.

Ne consegue che gli utenti trarranno ulteriori benefici da un ambiente cloud affidabile, prevedibile e reversibile per scalare ulteriormente i progetti di digital transformation, a partire dai software di resource planning più critici.

Questa certificazione permette a OVHcloud di soddisfare ulteriormente le esigenze dei clienti, garantendo che gli ambienti Sap siano ospitati in modo efficiente e sicuro all’interno dei data center europei certificati Sap Cloud and Infrastructures, oltre che nei server fisici conformi alla TDI (Tailored Datacenter Integration) per il database hosting Sap Hana.

I partner e i clienti Sap europei che utilizzano tecnologie Sap, possono ora far leva sull’hardware OVHcloud ad alte prestazioni per creare il proprio pacchetto di soluzioni Sap, comprese quelle relative all’implementazione Sap S/4HANA.

“Siamo orgogliosi di questa certificazione che dimostra ancora una volta che la nostra infrastruttura e soddisfa i più elevati standard di sicurezza e di data protection, assicurando l’integrità dei dati sensibili e garantendo ai nostri clienti l’immunità alle richieste extraterritoriali” spiega Sylvain Rouri, Chief Sales Officer di OVHcloud.

Sap offre un programma di certificazione per i partner che gestiscono gli ambienti dei propri clienti su cloud oppure on-premise.

Le attività operative certificate Sap supportano i clienti nell’identificare i service provider più adatti alle loro esigenze in termini di qualità, scopo e ubicazione, permettendo al contempo ai partner certificati di aumentare la propria visibilità sul mercato e generare nuovo fatturato.

“OVHcloud ha dato prova del suo impegno verso i clienti sia a livello locale, in Germania, sia nel mercato EMEA, come dimostrato dalla Regional Sap Certification in Cloud and Infrastructure Operations”, ha dichiarato Rudolf Scheipers, Vice President e Head of Outsourcing Partner Certification, Partner Innovation Lifecycle Services di Sap. “Siamo fiduciosi che l’azienda farà ulteriori passi avanti nel proprio percorso volto a fornire servizi in outsourcing alle imprese che utilizzano le tecnologie Sap.”

Con oltre due decenni di esperienza nei servizi di infrastrutture digitali, OVHcloud ha sviluppato un modello industriale che preserva la sovranità tecnologica e operativa dei clienti, impiegando al contempo tecnologie ecocompatibili ed efficienti in termini di risorse.

Progettate e ingegnerizzate nei data center del Gruppo stesso, tutte le soluzioni OVHcloud garantiscono la totale reversibilità dei dati e l’immunità alle leggi extraterritoriali. L’infrastruttura gestita da OVHcloud soddisfa i più elevati standard di data security e protezione, in linea con la certificazione ISO27001, e anche con la conformità al GDPR.