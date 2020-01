Panasonic, il Toughbook 55 è tra i notebook Windows più sicuri

Il Toughbook 55 Panasonic è il primo device semi-rugged a entrare nella categoria dei PC Windows più sicuri. Progettato per un utilizzo anche nei settori che trattano dati sensibili, un PC Secured-core permette di difendere il sistema operativo dagli attacchi e bloccare l’accesso non autorizzato ai dati.

«Man mano che le minacce e gli attacchi informatici diventano sempre più sofisticati, i clienti sono alla ricerca di nuove soluzioni in grado di fornire un livello di sicurezza completo» ha affermato Luca Legnani, European Marketing Manager per Panasonic Mobile Solutions Business Division – Europe.

«Questo è un fattore molto importante nei settori in cui le informazioni sono altamente sensibili, come ad esempio servizi di emergenza, difesa o settore pubblico, e per chi ricopre determinati ruoli, come senior executives, R&D manager o lavoratori sul campo, i cui dispositivi mobili contengono informazioni sensibili su clienti e aziende».

La combinazione di opzioni biometriche, come il lettore contactless di smart card, il lettore di impronte digitali e la fotocamera frontale, consentono ai clienti di personalizzare il dispositivo in base al settore e alle necessità, sfruttando allo stesso tempo le funzioni di un PC secured-core.

Il notebook Toughbook 55, lanciato a settembre 2019, stabilisce un nuovo standard in fatto di sicurezza e flessibilità per i dispositivi semi-rugged. Per la prima volta infatti, gli utenti possono personalizzare il proprio device per svolgere diverse attività sul campo.

Il Toughbook 55 Panasonic è un notebook clamshell che consente a chi lo utilizza di migliorare le capacità grafiche, aggiungere un lettore smart card, aumentare lo spazio di archiviazione oppure inserire un lettore DVD o Blu-Ray semplicemente inserendo l’unità necessaria nel nuovo Slot Universale.

Al momento dell’acquisto, è possibile personalizzare tre porte aggiuntive, scegliendo tra slot di espansione, VGA, True Serial e una a scelta tra quarta porta USB, seconda GLAN o Rugged USB 2.0. Il notebook è disponibile in HD, Full-HD o Full-HD Touch Screen ad un prezzo consigliato a partire da 1.988 euro + IVA per la configurazione base.