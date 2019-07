L’importanza dei partner per Panda Security

Panda Security punta forte sulla rete di canale e ha deciso di ampliare il suo Partner Program, il percorso di supporto per i sales, tecnici e marketing, che si rinnova, con l’accesso ad a una più ampia base di collaboratori. Con questo progetto, l’azienda porta a 4 i livelli di partnership: Registered, Business, Premier ed […]

Con questo progetto, l’azienda porta a 4 i livelli di partnership: Registered, Business, Premier ed Elite. I benefici di ciascun livello aumentano in relazione alle capacità di investire in cloud security e alle competenze tecnico commerciali del singolo partner.

Si parte da Registered, dedicato a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo Panda Security; Business, invece, è la categoria di partner che si rivolgono alle piccole imprese e liberi professionisti.

Il livello Premier è pensato per i rivenditori che hanno una forte presenza locale e sono focalizzati sulle piccole e medie imprese incentrate sul mondo della sicurezza IT; infine appartengono alla categoria Elite, i partner che indirizzano le medie e grandi aziende e dotati di un’organizzazione interna dedicata.

A seconda del livello di partnership, sono previsti diversi benefit, tra cui un Partner Account Manager dedicato per garantire un ulteriore supporto commerciale, visite congiunte sui clienti, attività di cross e up selling, sconti, piani di rebate.

Per avere un aiuto concreto nel generare domanda, i membri hanno accesso a una serie di vantaggi, a partire dal Partner Center, un’unica piattaforma di gestione dell’intero ciclo di vita del cliente, dalla generazione di trial, fino al rinnovo delle licenze.

Questo servizio, fornito gratuitamente a tutti i partner, ha un’interfaccia che semplifica l’accesso alle console di gestione dei clienti per fornire loro un servizio completo anche da remoto e consente il recupero e la riassegnazione delle licenze. Grazie infatti al modello, il partner può acquistare licenze attivandole di volta in volta, nel momento in cui vengono assegnate, e recuperarle nel caso in cui quest’ultimo receda dal servizio; un vantaggio chiave rispetto ad altri fornitori di sicurezza.