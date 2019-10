Passepartout lancia il gestionale Ticketapp Express

Ticketapp Express è il nuovo gestionale Passepartout dedicato alla microimpresa. Vale la pena prenderlo in considerazione? Si, per un paio di aspetti che riguardano da vicino il panorama nazionale. Solo nell’ultimo anno in Italia sono entrati in vigore due obblighi che stanno rivoluzionando l’operatività quotidiana delle aziende nei rapporti commerciali: fattura e scontrini elettronici, che […]

Ticketapp Express è il nuovo gestionale Passepartout dedicato alla microimpresa. Vale la pena prenderlo in considerazione? Si, per un paio di aspetti che riguardano da vicino il panorama nazionale. Solo nell’ultimo anno in Italia sono entrati in vigore due obblighi che stanno rivoluzionando l’operatività quotidiana delle aziende nei rapporti commerciali: fattura e scontrini elettronici, che sono il frutto di un processo di digitalizzazione dei rapporti tra imprese e Fisco, che dovrebbe portare a un maggiore controllo e alla diminuzione del fenomeno dell’evasione. Passepartout ha dunque pensato a un programma in grado di gestire i nuovi adempimenti relativi a fatture e scontrini elettronici in maniera semplice. Nasce così Ticketapp Express, software online che si interfaccia con tutti i principali modelli di registratori di cassa telematici. La piattaforma gestisce il ciclo attivo e passivo di fatturazione, con funzioni per la firma elettronica e la conservazione sostitutiva; dotato di alcune caratteristiche utili alla gestione di clienti, fornitori, incassi e magazzino, il che lo rendono particolarmente appetibile per le attività commerciali più piccole, le microimprese di servizi, i liberi professionisti e gli artigiani. L’entrata in vigore, ormai prossima, dei corrispettivi elettronici per tutti gli esercenti, rappresenta un’opportunità di cambiamento per tanti piccoli imprenditori che avevano sempre gestito la propria attività senza l’ausilio della tecnologia. Sperimentare un gestionale studiato per i bisogni di tali rapporti commerciali può rappresentare il primo passo verso un processo di trasformazione di tanti business ancora lontani dal digitale e dai suoi vantaggi. Ticketapp Express è utilizzabile online (in modalità cloud) e promette di ridurre i costi delle infrastrutture, eliminare i problemi di spazio necessario alla memorizzazione dei dati, consentire di automatizzare le procedure di backup, la gestione della sicurezza, oltre al vantaggio derivante dal poter lavorare da ogni luogo, in ogni momento.