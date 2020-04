PayPlug aiuta le PMI a scoprire i pagamenti digitali

PayPlug, azienda specializzata in soluzioni di e-commerce e pagamenti digitali per le PMI, ha deciso di offrire ai piccoli retail, anche quelli che non hanno ancora un sito e-commerce, la possibilità di veicolare strumenti di ordinazione e acquisto telematico.

Il tutto, grazie all’opportunità di inviare un link diretto al cellulare del consumatore dopo che questi ha effettuato un ordine per telefono, email o sms, potendo così cliccare sull’indirizzo e accedendo alla pagina dedicata di PayPlug dove finalizzare l’acquisto.

Visto che nelle ultime settimane il lockdown ha fatto emergere il valore dei negozi di prossimità, soprattutto di generi alimentari, che utilizzando il solo passaparola sono riusciti a dare continuità al business e a non rinunciare al flusso di cassa, questa funzionalità offre ai commercianti l’opportunità di avvicinarsi gradualmente verso le vendite online e i pagamenti digitali, apprezzandone la comodità e il valore del servizio offerto al cliente, soprattutto in una fase di chiusura.

«Si tratta di una funzione che nelle ultime settimane è stata particolarmente apprezzata: la percentuale di commercianti che l’ha utilizzata è passata dall’8 al 13%. Per questo abbiamo deciso, nonostante la crisi, di mantenere il piano di investimenti per il mercato italiano, rafforzando la struttura per seguire più da vicino le PMI del paese».

Proprio per supportare la ripresa del business nel formato online, PayPlug offre alle aziende che hanno creato un negozio online su PrestaShop la possibilità di integrare PayPlug usufruendo gratuitamente di tre mesi di abbonamento Pro.

Per quanto riguarda la sicurezza, vale la pena ricordare che dal 2017 PayPlug è parte di Natixis Payment Solutions all’interno di Groupe BPCE, il secondo più grande gruppo bancario in Francia. Registrata come Istituto di Pagamento, è riconosciuta presso l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) e dalla Banca di Francia e possiede la certificazione PCI DSS.