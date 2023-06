La nuova survey globale di SAS, Resiliency Rules, ha evidenziato che per il 53% degli executive il livello di resilienza aziendale non è sufficiente ad affrontare la crisi economica e le sfide del mercato.

Pixabay

L’indagine ha coinvolto 2.414 executive di aziende con più di 100 dipendenti di tutto il mondo. La maggior parte degli intervistati ha riconosciuto la presenza di un gap tra il livello di resilienza desiderato e quello richiesto dal mercato. La quasi totalità degli executive (97%) ritiene la resilienza una caratteristica importante e molto importante, ma quasi la metà di essi (46%) ha ammesso di non avere gli strumenti giusti per affrontare i periodi di instabilità come quello attuale.

Tra le sfide principali che le aziende si trovano ad affrontare ci sono la sicurezza dei dati (48%), la produttività (47%) e l’innovazione tecnologica (46%).

Nonostante ciò, il 70% degli executive intervistati si è detto ottimista sul futuro dell’economia del proprio Paese, e l’80% è pronto a investire in strategie per aumentare la resilienza aziendale nei prossimi due anni. Per l’81% degli executive la resilienza si può ottenere seguendo le giuste indicazioni e usando i migliori strumenti sul mercato, nonostante l’innegabile divario tra il livello desiderato e l’effettiva capacità di resilienza delle imprese.

Dati e analytics, convengono gli executive, sono strumenti fondamentali per sviluppare una corretta strategia di resilienza. La ricerca di SAS ha sottolineato il ruolo centrale dei dati nell’attuazione di strategie di resilienza, affermando che quasi tutte (96%) le realtà con alti livelli di resilienza sfruttano grandi quantità di dati, interni ed esterni, e analytics per guidare le decisioni aziendali.

Pixabay

SAS ha inoltre identificato cinque principi da seguire per mantenere e rafforzare la presenza del business, ovvero la velocità e l’agilità, l’innovazione, l’equità e la responsabilità, la presenza di una cultura dei dati e della data literacy, e la curiosità.

Infine, per aiutare le organizzazioni a individuare i propri punti di forza e le aree dove investire per favorire la crescita del business, SAS ha definito il Resiliency Index, una metodologia di valutazione del livello di resilienza aziendale. Il Resiliency Index è il punto di partenza per definire le priorità e gli investimenti aziendali volti a rafforzare la presenza aziendale sul mercato.

Le imprese possono usare il Resiliency Assessment Tool, uno strumento gratuito basato sul Resiliency Index, per valutare la propria posizione sul mercato e usufruire di indicazioni pratiche e best practice per pianificare nuove strategie di resilienza.