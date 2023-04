IBM ha presentato il nuovo studio Redesigning brand values, condotto in collaborazione con The Consumer Goods Forum, che ha coinvolto 1.800 dirigenti di settore in 23 Paesi di tutte le regioni geografiche, per capire come le aziende che producono beni di consumo bilanciano la sostenibilità con gli obiettivi operativi.

Secondo il report, le aziende stanno integrando la sostenibilità nelle loro operazioni, ricalibrandone la misurazione e la rendicontazione e aumentando i loro investimenti in tecnologia del 34% nei prossimi tre anni per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ruediger Hagedorn, End-to-End Value Chain Director del CGF

Ruediger Hagedorn, End-to-End Value Chain Director del CGF, ha commentato: “Il mondo sta cambiando rapidamente e i Fast-moving consumer goods (FMCG) e i consumatori ne stanno prendendo atto”.

“In che modo le aziende di questo settore si stanno preparando per un futuro più sostenibile ed efficiente, sfruttando le nuove tecnologie? Questo report fornisce interessanti informazioni su ciò che, a livello globale, determina il processo decisionale che plasmerà il nostro futuro”, ha proseguito Hagedorn.

Tecnologia per la sostenibilità

Il 61% degli intervistati sta allineando gli obiettivi operativi con quelli relativi alla sostenibilità, e il 77% concorda che gli investimenti in sostenibilità accelereranno la crescita aziendale. Le iniziative includono imballi sostenibili, processi di produzione efficienti e approvvigionamento etico dei materiali.

Gli ambiti in cui le aziende stanno inserendo obbiettivi legati alla sostenibilità (Fonte: IBM)

Quasi il 75% dei leader concorda sulla necessità di ricalibrare il modo in cui vengono misurati gli obiettivi di sostenibilità, anche se molti non sono in grado di monitorare e misurare i progressi in tempo reale.

Le aziende si stanno rivolgendo alla tecnologia per rispettare in modo efficace le promesse di sostenibilità, con l’automation (71%), analytics (69%), IoT (62%), AI (55%) e intelligent workflows (44%) che giocano un ruolo importante.

Il 67% delle aziende utilizza analisi predittiva e prescrittiva per migliorare la gestione dell’inventario ed eliminare le scorte in eccesso. Si stanno applicando anche flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale (70%) e stanno iniziando a adottare la tecnologia digital twin (26%) per promuovere l’efficienza.

Luq Niazi, Global Managing Partner for Industries di IBM

Luq Niazi, Global Managing Partner for Industries di IBM, ha dichiarato: “Nel mondo di oggi, i consumatori cercano attivamente brand che riflettano i loro valori, questo rende l’integrazione della sostenibilità un importante elemento di differenziazione per le aziende di beni di consumo e i retailer”

“Una significativa integrazione della sostenibilità nelle operation del brand può essere raggiunta solo attraverso una solida combinazione di processi aziendali, tecnologia, partnership con l’ecosistema e collaborazione a livello manageriale tra produzione, IT, operation, supply chain e sostenibilità”, ha concluso Niazi.