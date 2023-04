Il web moderno è caratterizzato da un’elevata personalizzazione dei contenuti: oggi le esperienze online non sono più generiche e statiche ma create su misura per ogni utente. Tutto ciò è stato possibile grazie ai progressi nella raccolta e memorizzazione dei dati e nelle tecniche di analisi che hanno permesso di scoprire le abitudini e le preferenze dei consumatori.

Freepik

Rashad Nasi, fondatore e CEO di ThinkCode, ha sottolineato l’importanza di comprendere l’impatto della personalizzazione web, considerando non solo i benefici che porta ma anche le sfide da affrontare per garantire un uso corretto delle informazioni.

Tipi di personalizzazione web

Esistono diversi modi in cui si può realizzare un’esperienza web personalizzata: il primo, più conosciuto e comune, consiste nella creazione di contenuti dinamici e consigli personalizzati. Gli algoritmi usano le preferenze d’acquisto, il comportamento e le informazioni demografiche degli utenti per proporre esperienze su misura in target col singolo; nel caso dell’e-commerce, il sito propone offerte e consiglia prodotti sulla base degli interessi dell’utente, ordinando i risultati per rilevanza.

Esiste poi un approccio più proattivo alla personalizzazione che avviene in real-time: il business interagisce con l’utente mentre naviga, proponendo sul momento offerte e contenuti rilevanti in base alle attività che sta svolgendo. Un esempio può essere un brand internazionale che propone un’offerta in base al luogo in cui si trova l’utente, indirizzandolo verso i negozi vicini a lui.

Freepik

Infine, la personalizzazione web non è davvero efficace se non è multicanale: gli utenti desiderano un’esperienza completa e unificata su tutte le piattaforme in uso. La personalizzazione passa anche da notifiche push sulle ultime offerte d’interesse e dalle email confezionate in base alle preferenze del singolo.

Bilanciare vantaggi e rischi

Le tecnologie di intelligenza artificiale sono state la chiave per migliorare le esperienze personalizzate: grazie a questi strumenti le imprese sono riuscite ad analizzare nel dettaglio le informazioni degli utenti e usare algoritmi di ultima generazione per prevedere il loro comportamento e le preferenze.

La personalizzazione web offre indubbi vantaggi sia agli utenti che possono vivere esperienze più soddisfacenti e coinvolgenti, sia ovviamente al business che, proponendo offerte su misura e al momento giusto, ottiene in cambio una maggiore fidelizzazione dei clienti e di conseguenza un tasso di conversione più elevato.

Freepik

D’altra parte le aziende devono considerare le implicazioni etiche e di privacy provenienti dall’uso dei dati degli utenti: le persone, in particolare in questo momento storico, hanno compreso l’importanza e il valore delle proprie informazioni e chiedono più trasparenza e controllo sui propri dati.

Il business deve bilanciare i benefici della personalizzazione rispettando la privacy dei propri clienti e usando i dati in maniera etica, responsabile e in linea con gli standard di sicurezza richiesti. Il continuo miglioramento delle tecnologie porterà a una personalizzazione dell’esperienza sempre migliore, e la corretta gestione della privacy dovrà andare di pari passo con l’innovazione.