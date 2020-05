Pinterest lancia l’app Shopify per connettere rivenditori e utenti

Pinterest ha annunciato una partnership con Shopify, attraverso il lancio di una nuova app che darà alla rete di rivenditori attivi sulla piattaforma, già oltre quota 1 milione, la possibilità di caricare e aggiornare rapidamente i cataloghi dei prodotti disponibili.

L’app di Pinterest su Shopify offre varie opzioni, tra cui un pacchetto di funzioni shopping che includono la possibilità di aggiungere tag, inserire cataloghi di prodotti, automatizzare l’aggiornamento quotidiano delle merci ed una sezione per acquistare pubblicità.

Oltre a ciò, vi è la possibilità di configurare e gestire facilmente la distribuzione dei prodotti su Pinterest, con contenuti organici o a pagamento; una sezione di reportistica per monitorare e massimizzare i risultati di business e una di shopping sul profilo del rivenditore, per facilitare la scoperta dei prodotti disponibili.

L’applicazione stabilisce una connessione tra i singoli negozi e Pinterest, così che il rivenditore non debba modificare il codice del prodotto o investire ulteriori risorse, fornendo quindi un sistema fluido ed uniforme per i business di qualsiasi dimensione.

Una volta installata, l’app consentirà al commerciante di utilizzare un tag sul proprio sito web, caricare il catalogo e pubblicare rapidamente i Pin prodotti disponibili. Sul profilo dell’azienda sarà presente anche una scheda “Acquista”, un modo in più per mettere in luce l’offerta del brand.

Aggiornando la disponibilità del loro catalogo, i rivenditori daranno alle persone la possibilità di scoprire e salvare i loro prodotti, acquistandoli direttamente dal proprio sito. Anche perché, come ha spiegato la compagnia, le persone navigano su Pinterest con una forte intenzione alla pianificazione e all’acquisto.

«Rispetto all’anno precedente, il numero di Pinner che hanno interagito con Pin da cui è possibile acquistare direttamente è aumentato del 44% e il traffico complessivo diretto ai rivenditori è aumentato di 2,3 volte» dice Pinterest.

«E, parzialmente anche a causa della versione di prova di Shopify, l’aggiornamento dei prodotti in catalogo è aumentato del 144% nel primo trimestre dell’anno».

Queste le dichiarazioni di Satish Kanwar, Vicepresidente del dipartimento prodotto di Shopify: «Stringere una partnership con Pinterest per creare il canale Pinterest significa aggiungere un ulteriore e potente strumento di marketing per i commercianti, così che possano condividere i loro prodotti con una nuova audience».