Plustek annuncia un nuovo scanner per la digitalizzazione di libri e riviste

Plustek, produttore di soluzioni per l’imaging professionale e per l’ufficio, ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Plustek OpticBook 3800L. Compatibile sia con Windows che con Mac, si tratta di uno scanner A4 pensato per chi desidera digitalizzare libri, riviste, fumetti e materiale rilegato.

Plustek OpticBook 3800L è dotato di una cover regolabile, che consente di scansionare al meglio anche i libri di elevato spessore e, grazie alla tecnologia proprietaria Shadow Elimination Element, può eliminare le classiche ombre e le distorsioni dovute alle rilegature e ai dorsi dei libri, permettendo così di digitalizzare tutte le pagine in modo ottimale.

Per ottimizzare tutte le operazioni, Plustek fornisce poi insieme allo scanner il software BookPavillion che, grazie a un’interfaccia particolarmente intuitiva e diverse funzionalità, tra cui ritaglio e rotazione automatica delle pagine, è in grado di ridurre al minimo i tempi di scansione di un intero volume o di una sua parte.

La dotazione software di Plustek OpticBook 3800L comprende anche ABBYY FineReader Sprint, che assicura la conversione di libri e documenti scansionati in differenti formati, tra cui PDF ed ePub, mentre la presenza dei driver TWAIN consente ai file ottenuti di essere compatibili con tutti i più diffusi applicativi per la gestione delle immagini.

Queste sono le p rincipali caratteristiche tecniche di Plustek OpticBook 3800L: tecnologia SEE per l’eliminazione delle distorsioni dalle immagini delle pagine dei libri; software Plustek BookPavillion per ottimizzare e velocizzare la scansione dei libri.

Ha poi una sorgente luminosa a LED per eliminare la necessità dei tempi di riscaldamento e ridurre i consumi energetici; quattro pulsanti a singolo tocco per semplificare tutte le attività; compatibilità con macOS e Windows. Plustek OpitcBook 3800L è disponibile in Italia al prezzo di 229 euro.