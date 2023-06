In occasione di InfoComm 2023, una delle più grandi conferenze al mondo sui dispositivi audio-video, Poly, società di HP, ha presentato nuove soluzioni professionali basate sull’intelligenza artificiale e partnership per migliorare l’esperienza dei meeting.

Credits: Poly

Nuove soluzioni per stanze di tutte le grandezze

Nel corso della conferenza l’azienda ha presentato Studio X52 all-in-one, la video bar pensata per i meeting virtuali nelle sale di medie dimensioni. La video bar è dotata di una telecamera da 4K e 20MP che sfrutta la tecnologia DirectorAI per migliorare l’inquadratura automatica dei partecipanti e assicurare visibilità a tutti i presenti, mantenendo un’elevata qualità di immagine anche per i soggetti più lontani nella stanza.

La nuova tecnologia offre anche la cancellazione intelligente del rumore. Studio X52 è certificato per Google Meet, Microsoft Teams e Zoom.

La società ha inoltre annunciato importanti aggiornamenti per Video OS, giunto ora alla versione 4.1. L’ultima release comprende la tecnologia DirectorAI Perimeter che permette di inserire le dimensioni della stanza per definire il perimetro del meeting, eliminare volti e ombre dietro finestre o vetri. Sound Reflection Reduction, invece, consentirà di minimizzare l’eco e il riverbero.

Credits: Poly

La telecamera smart Studio E70 si potrà collegare direttamente a G7500, il sistema modulare di videoconferenza, con un cavo ethernet standard, mentre il panello di controllo touch TC10 ha ottenuto la certificazione per Teams e supporterà i controlli per le Teams Room anche su Android.

Per quanto riguarda le stanze più grandi, Poly ha annunciato la certificazione di Studio E70 e HP Mini Conferencing PC per Zoom, offrendo ai propri clienti soluzioni intelligente per le videoconferenze in spazi più ampi. L’azienda ha inoltre ufficializzato la partnership con Shure: G7500 e Microflex Large Room Bundles rappresentano una soluzione integrata e multi-vendor che assicura un’esperienza ottimale per i meeting su Teams anche nelle sale più grandi.

Un nuovo headset e novità per Poly Lens

Poly ha annunciato l’arrivo di Voyager Surround 80 UC, la prima cuffia senza braccetto a essere certificata per Open Office di Microsoft. Il nuovo headset offre audio immersivo e cancellazione dinamica del rumore per partecipare ai meeting anche negli ambienti più rumorosi.

Infine, l’azienda ha aumentato l’offerta di servizi di Lens, la soluzione cloud-based per la gestione dei dispositivi audio-video. Nel dettaglio Poly Lens integrerà le soluzioni di Ubiqisense e Vyopta per, da una parte, ottenere informazioni sulla capienza e il livello di occupazione delle sale meeting, nonché sul livello di rumorosità, e dall’altra per raccogliere dati sull’utilizzo dei dispositivi e su eventuali problemi operativi.

Credits: Poly

Prezzi e disponibilità

Poly Studio X52 arriverà nei mercati globali a fine estate con un prezzo di partenza di 4.300 dollari; nello stesso periodo diventerà disponibile anche Poly Video OS 4.1 per le video bar Poly Studio X Series e i sistemi modulari di videoconferenza Poly G7500, anche se non ci sono ancora dettagli sul prezzo.

Sempre a fine estate, nel mese di agosto, arriverà anche Poly Voyager Surround 80 con un prezzo iniziale previsto di 449.95 dollari.

Infine, Poly Studio E70 con Intelligent Director di Zoom su Windows sarà disponibile a livello globale il prossimo ottobre. Poly Lens App è invece già disponibile su tutti i mercati.