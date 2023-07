Praim, azienda che sviluppa soluzioni software per la gestione delle postazioni di lavoro e soluzioni hardware Thin Client, ha annunciato il rilascio di nuove funzionalità per migliorare la gestione degli spazi lavorativi e dei dispositivi Windows.

Credits: Pixabay

La diffusione del lavoro ibrido e remoto ha portato a un’importante digitalizzazione delle postazioni di lavoro e ha richiesto alle imprese di dotarsi di un reparto IT per la gestione della propria infrastruttura informatica. Negli ultimi anni è cresciuto anche il numero di dispositivi digitali, periferiche e client per l’accesso al cloud, tutte componenti che aggiungono complessità alle infrastrutture aziendali e ne complicano la gestione.

Per rispondere all’esigenza della gestione efficiente, scalabile e sicura dei dispositivi, Praim ha rinnovato i prodotti pensati per la gestione centralizzata e automatizzata delle postazioni di lavoro basate su Windows.

Le novità riguardano la console di gestione ThinMan, ora in versione Advanced: col prossimo aggiornamento, previsto per fine luglio, sarà possibile controllare gli update automatici su tutte le postazioni dotate di Praim Agile o PraimAgile4PC, la soluzione software di gestione dei dispositivi. La console permette di bloccare e sbloccare gli aggiornamenti Windows su uno o più dispositivi e controllare l’installazione degli aggiornamenti di sicurezza attraverso attività pianificate o su evento.

Credits: Pixabay

ThinMan consente inoltre di distribuire singoli pacchetti di aggiornamento sui dispositivi desiderati e gestire il processo in sincronizzazione con Write Filter, la funzione di protezione del disco di Windows.

“Ridurre la complessità per ottenere sempre maggiore efficienza e sicurezza è l’obiettivo alla base delle nostre innovazioni di prodotto” ha affermato Michele Vescovi, R&D Manager di Praim. “In un contesto industriale dove il digitale è in costante espansione e dove le risorse umane in ambito IT sono preziose, spesso sovraccaricate e non sempre facili da reperire o potenziare, è essenziale per noi supportare i clienti con soluzioni che permettano di ottimizzare i tempi, garantire efficienza e uniformità, e quindi abbattere i costi della gestione delle infrastrutture IT aziendali”.

Le nuove funzionalità della console si aggiungono ai servizi esistenti di Agile e ThinMan per migliorare l’esperienza di gestione dei dispositivi e rendere le postazioni di lavoro più sicure e controllabili col minimo sforzo.