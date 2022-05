Nel corso dell’evento Intel Vision 2022, Intel ha annunciato sette nuovi processori della famiglia Intel Core mobile di dodicesima generazione.

In un formato portatile, impiegano tecnologia di classe desktop, per offrire prestazioni elevate in flussi di lavoro professionali quali CAD, animazioni ed effetti visivi.

I processori HX sono forniti di serie in modalità sbloccata per l’overclocking e disponibili nei modelli Core i5, Core i7 e Core i9.

i professionisti e i content creator necessitano di maggiore potenza di calcolo e ampiezza di banda della piattaforma per lavorare più rapidamente sui contenuti.

Questo consente alle aziende e ai centri di produzione di rimanere al passo con le scadenze e rispettare i budget in un ambiente lavorativo caratterizzato da flussi particolarmente rapidi.

I processori Intel Core HX di dodicesima generazione equipaggiano le migliori piattaforme per workstation mobile fornendo prestazioni superiori del 65% su carichi di lavoro multi-thread1 grazie a un maggior numero di core, maggiore memoria e maggiore I/O.

Utilizzano inoltre la tecnologia Intel® Thread Director per trarre il massimo delle prestazioni dei Performance-core e degli Efficient-core e assicurare la massima efficienza nella creazione di contenuti, nella programmazione e nei rendering sia nel lavoro in ufficio che in quello in mobilità.

Oltre a essere particolarmente adatti per i dispositivi di uso professionale, i processori Intel Core HX di dodicesima generazione offrono una piattaforma di gaming ad alte prestazioni per sostenere i frame rate dei giochi più popolari.

La famiglia di processori Intel Core HX di dodicesima generazione offre: fino a 16 core (8 Performance-core e 8 Efficient-core) e 24 thread funzionanti con una potenza di base del processore di 55W.

Accesso a 16 PCIe Gen 5.0 attraverso il processore e 4×4 PCIe Gen 4.0 da un PCH (platform controller hub) dedicato per una maggiore ampiezza di banda e trasferimenti dati più rapidi.

Una serie di processori per portatili sbloccati e overclocabili, disponibile per la prima volta; supporto fino a 128 GB di memoria DDR5/LPDDR5 (fino a 4800MHz/5200MHz) e DDR4 (fino a 3200MHz/LPDDR4 4267MHz) con capacità Error Correcting Code (ECC).

Più di 10 workstation e dispositivi da gaming basati sui processori Intel Core HX di dodicesima generazione sono previsti quest’anno da parte dei più importanti OEM, compresi sistemi di Dell, HP, Lenovo e altri.