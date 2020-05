Presentati i processori Intel Core vPro di decima generazione

Come era lecito aspettarsi, a breve distanza dalla presentazione dei nuovi processori Core di decima generazione per il settore desktop e consumer, arriva l’annuncio dei loro equivalenti per la piattaforma vPro. Il concetto alla base dei nuovi processori è sempre lo stesso, fornire una piattaforma con più potenza, migliori funzioni di sicurezza implementate da subito e un comparto di connettività di alto livello.

L’offerta è ovviamente molto variegata e si compone di tre famiglie di processori identificate dalle lettere U, S e H. Le serie U propongono processori i5 e i7, mentre le altre due vantano anche delle proposte i9.

Le serie in dettaglio

I processori Intel Core vPro di decima generazione della serie U, quella con il consumo minore, sono disponibili in due versioni. L’i5 propone 4 core, 8 thread e 8 megabyte di cache, il tutto bloccato a un TDP di 15W. La versione i7, invece, ha 4 o 6 core, 8 o 12 thread e 12 megabyte di cache, conservando il TDP di 15W. Il loro utilizzo tipico è previsto nei notebook super sottili, dove lo stile e la manegevolezza sono più importanti delle performance pure.

I processori della serie S, invece, sono più versatili e vengono proposti con TDP di 35, 65 e 125 Watt. A seconda del loro utilizzo, quindi, possono equipaggiare qualsiasi form factor tradizionale da ufficio partendo dal desktop per arrivare all’all-in-on da scrivania. Le varianti Xeon si distinguono, oltre che per le caratteristiche tipiche Xeon, per un TDP mediano di 80 watt invece di 65.

Una caratteristica molto importante di questa piattaforma è che i processori includono nativamente il supporto a Wi-Fi 6, rendendo in molti casi superflua la necessità di un cavo ethernet alla postazione.

La serie H dei processori Intel Core vPro, invece, è dedicata al settore dei sistemi portatili di fascia alta. Sono tutti settati per avere un TDP di 45 Watt e le verisoni i7, i9 e Xeon supportano la funzione Thermal Velocity Boost, che incrementa le frequenze di funzionamento in condizioni favorevoli.

Di seguito pubblichiamo lo schema che riassume i dati di base di ogni processore annunciato.

Ovviamente, però, quello che davvero distingue la piattaforma vPro dalle piattaforme rivolte al grande pubblico è l’ampia gamma di servizi che rendono molto più semplice la gestione “aziendale” dei computer. Si presta molta attenzione, in primo luogo, alla sicurezza dei dati e dei dispositivi, puntando inoltre sulla praticità di manutenzione di ogni dispositivo. Di seguito riassumiamo una tabella dei principali plus della piattaforma vPro, in attesa che arrivino i primi prodotti da testare.