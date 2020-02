Presentato l’Hackathon di Bosch e Wind Tre

Individuare soluzioni innovative per le città sostenibili. È questa la sfida da affrontare per i giovani studenti universitari appassionati di nuove tecnologie che parteciperanno a “Hack&Go!”, l’Hackathon di Bosch e Wind Tre, in collaborazione con Fondazione Triulza e con Concept Reply, dedicato ai temi del 5G, dell’loT e della Smart Mobility.

L’iniziativa, che si svolgerà il 22 e 23 aprile 2020, è stata presentata dalle aziende promotrici durante la prima edizione di Social Innovation Campus, presso MIND – Milano Innovation District.

L’Hackathon è rivolto agli studenti iscritti agli atenei che fanno parte del Comitato Scientifico della Social Innovation Academy di Fondazione Triulza e alla Luiss.

Massimo Angelini, Wind Tre S.p.A

I giovani talenti selezionati, divisi in piccoli team e coadiuvati da esperti di Bosch, Wind Tre, Concept Reply e Fondazione Triulza, avranno l’opportunità di sviluppare soluzioni, strategie e prodotti in grado di rispondere, in modo efficiente e sostenibile, alle sfide del futuro.

L’obiettivo è quello di individuare soluzioni per migliorare significativamente la qualità della vita nelle città, in termini di mobilità intelligente, maggiore comodità, più sicurezza e diversi altri servizi.

I ragazzi saranno ispirati dal progetto di trasformazione e rigenerazione del sito MIND, paradigma delle città sostenibili del futuro. Una giuria di esperti valuterà le migliori idee e i team vincenti avranno la possibilità di svolgere stage presso Bosch e Wind Tre.