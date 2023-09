QNAP ha pubblicato il nuovo calendario di corsi di formazione tecnica per il periodo settembre-novembre 2023. I partner potranno accedere auna serie di corsi base e avanzati per rimanere aggiornati sulle tecnologie più recenti e offrire il miglior servizio ai propri clienti.

I corsi sono a pagamento e si rivolgono ai tecnici dei rivenditori, agli IT manager e ai systems integrator. La formazione è a pagamento e al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Tra i corsi a disposizione c’è la formazione sul nuovo QTS 5.1, l’ultima release del sistema operativo per i NAS QNAP. Il corso, usufruibile in presenza, è adatto a chi vuole approfondire per la prima volta il mondo QTS. Durante il corso verrà effettuata un’introduzione all’hardware dei NAS, oltre a una panoramica sulle diverse soluzioni, per poi approfondire le funzionalità della soluzione.

QNAP propone anche il corso QuTS hero 5.1, ideale per chi vuole approfondire le conoscenze sul mondo ZFS, e ADRA NDR, un nuovo corso security pensato per chi ha necessità di conoscere il funzionamento della soluzione Network Detection & Response di QNAP; quest’ultimo corso, disponibile sia in presenza che online, comprende una serie di lezioni pratiche e una simulazione di attacco e notifica ADRA NDR.

Altri corsi comprendono l’approfondimento del QSSnetworking, sia a un livello base che a uno più avanzato; un corso di QVRsurveillance, con introduzione alla QVR Pro e laboratori per l’installazione e configurazione dei moduli; infine, il corso QTSvirtualization durante il quale i partecipanti conosceranno le Virtualization Station e impareranno a configurarle sulle macchine QNAP.

QNAP offre anche degli webinar gratuiti e mette a disposizione dei video tutorial sul proprio canale YouTube. Gli webinar, della serie “40′ di Tech Qacademy” sono dei light talk della durata di 40 minuti su tematiche di rilevanza e sono aperti a tutti, anche ai pre-sales, ai commerciali e agli utenti finali.

Il primo webinar si terrà il 28 settembre e tratterà dell’immutabilità dei dati in QNAP; il secondo sarà invece il 23 novembre e affronterà le novità della nuova release QTS 5.1. A partire dal 26 settembre, inoltre, cominceranno anche i training tecnici su QTS 5.1 (solo per rivenditori), QuTS hero 5.1 e ADRA NDR.