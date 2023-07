QNAP, produttore specializzato in soluzioni di rete e storage, ha annunciato il nuovo TS-855X, un NAS a 8 core e porte di rete da 10GbE e 2,5GbE per l’implementazione di infrastrutture storage-ibride e virtualizzazione ad alta velocità.

Credits: Pixabay

Il NAS offre uno spazio di archiviazione ibrido con sei HDD da 3,5″ e due SSD da 2,5″. La capacità di archiviazione può essere ampliata in base alle esigenze.

Il nuovo dispositivo QNAP monta un processore Intel Atom C5125 da 2,8h GHz a 8 core. Il TS-855X può contare inoltre su quattro slot UDIMM DDR4 con 8 GB preinstallati che possono essere espansi fino a 128 GB nel caso di workload più intensivi. Il NAS supporta la memoria ECC – Error Correcting Code per prestazioni di livello server anche in ambienti critici.

Il NAS possiede due porte 2,5GbE che possono essere combinate per ottenere il Multicanale SMB con velocità di trasmissione fino a 5Gbps. Il TS-855X è certificato da VMware vSphere e Microsoft Hyper-V per la virtualizzazione.

Utilizzando Virtualization Station, l’hypervisor delle soluzioni QNAP, è possibile eseguire l’hosting di macchine virtuali Windows, Linux, UNIX e Android; tramite Container Station, inoltre, possono essere eseguiti i container Docker, LXD e Kata,

Credits: Pexels

Il NAS QNAP supporta l’implementazione del cloud ibrido e rappresenta una soluzione all-in-one per il backup e il ripristino delle applicazioni. I team IT possono creare snapshot regolari per il ripristino dell’ambiente dopo attacchi ransomware e creare reti private virtuali usando il servizio QVPN per l’accesso remoto ai dati del NAS.

“La serie di NAS con archiviazione ibrida HDD/SSD di QNAP aiuta le PMI a ottenere il giusto bilanciamento tra prestazioni e costi” ha affermato Andy Chuang, Product Manager di QNAP. “TS-855X ibrido a 8 bay con potenza di calcolo 8-core, accelerazione hardware, connettività 10GbE/2,5GbE ed espandibilità PCIe è la soluzione di backup e archiviazione dei dati più aggiornata e ottimizzata in termini di costi per le PMI”.

Il personale IT può potenziare le capacità del NAS installando diverse applicazioni disponibili sull’App Center di QNAP.