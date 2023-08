Un tempo i NAS erano poco più di hard disk connessi a una rete, ma quei tempi sono finiti e oggi i sistemi più moderni hanno un vero e proprio sistema operativo che ne gestisce le funzioni. QNAP non è da meno e ha annunciato il rilascio della versione più recente del suo sistema operativo NAS: QuTS hero h5.1.0.

Foto generiche

Basato su ZFS, QuTS hero h5.1.0 offre prestazioni di sistema migliori e funzionalità avanzate per l’archiviazione e la sicurezza dei dati, proponendosi come una soluzione di storage robusta e affidabile per i carichi di lavoro aziendali critici.

Le nuove funzionalità includono auto-ripristino, riduzione dei dati inline, ottimizzazione SSD e sincronizzazione in tempo reale, RPO (Recovery Point Objective) zero.

QNAP ha introdotto anche una serie di nuove funzionalità chiave nel QuTS hero h5.1.0. Queste includono il supporto per l’SMB multicanale per un throughput completo e la protezione multi-path oltre alla capacità di espandere la capacità del RAID-Z ZFS aggiungendo un singolo disco.

Non vanno poi dimenticate le prestazioni di lettura iSCSI incrementate tramite la tecnologia socket zero-copy, il miglioramento delle prestazioni delle cartelle/LUN crittografate e il supporto per AES-128-GMAC per l’accelerazione della firma SMB. QNAP Authenticator, inoltre, ora supporta l’accesso senza password, facilitando l’autenticazione a due fattori.

Dal punto di vista della gestione, gli amministratori del NAS adesso possono delegare 8 tipi di ruoli agli utenti con autorizzazioni specifiche, semplificando così i flussi di lavoro. Una funzione di sostituzione automatica del disco RAID migliora ulteriormente l’affidabilità del sistema, prevenendo malfunzionamenti potenziali.

Infine, QuTS hero h5.1.0 integra il supporto per AMIZ Cloud, una piattaforma di gestione cloud centralizzata. Questa piattaforma consente il monitoraggio remoto e la gestione di numerosi NAS QNAP, offrendo la possibilità di eseguire aggiornamenti del firmware e di gestire le applicazioni in modo semplice e centralizzato. Miglioramenti, questi, che dimostrano l’impegno di QNAP nel fornire soluzioni di storage all’avanguardia, adatte per le crescenti esigenze di archiviazione e di sicurezza dei dati delle imprese di oggi.