QNAP ha rilasciato il nuovo sistema operativo QTS 5.1.0 per NAS, un aggiornamento che migliora le applicazioni di archiviazione, servizi e gestione. L’ultima versione di QTS potenzia le soluzioni NAS da 2,5 GbE, 10 GbE e 25GbE e offre idoneità al multicanale SMB per aumentare le prestazioni di rete.

Credits: Pixabay

Il multicanale SMB introduce un importante miglioramento del throughput, ideale per il trasferimento multimediale 8K/16K e per i file di grandi dimensioni; SMB, infatti, aggrega più connessioni di rete massimizzando la banda disponibile con velocità di trasferimento elevata. Il multicanale offre inoltre maggiore tolleranza ai guasti grazie al failover automatico: se una connessione smette di funzionare, l’I/O dell’applicazione prosegue con la rete restante.

QTS 5.1.0 supporta inoltre l’accelerazione della firma AES-128-GMAC che migliora l’efficienza su SMB 3.1.1 e l’utilizzo della CPU del NAS, bilanciando sicurezza e prestazioni.

Un’altra novità interessante è la nuova interfaccia File Station per la ricerca e gestione dei file: gli utenti possono trovare rapidamente i file che sono stati caricati, usati o anche eliminati di recente, e usare le funzioni di ricerca e ordinamento grazie al motore full-text Qsirch.

QTS 5.1.0 è compatibile con l’applicazione mobile QNAP Authenticator per l’accesso a due fasi per gli account NAS, comprese le password monouso, la scansione del codice QR e l’approvazione del login, e supporta anche l’accesso senza password.

Credits: Pexels

In caso di errori di un disco, il sistema è in grado di spostare i dati in un gruppo RAID a disco di spare prima che vengano danneggiati. QTS 5.1.0 integra inoltre diversi strumenti di verifica dell’integrità HDD/SSD come il sistema di monitoraggio S.M.A.R.T., Western Digital Device Analytics, IronWolf Health Management e ULINK DA Drive Analyzer.

Quest’ultimo sfrutta l’IA basata su cloud per effettuare analisi predittive sui malfunzionamenti dell’unità. Il tool offre un’interfaccia utente avanza che consente di accedere velocemente alle informazioni dei dischi, alla previsione della durata e ai log di caricamento dei dati nelle unità.

In occasione del rilascio di QTS 5.1.0, QNAP ha annunciato anche l’integrazione con la piattaforma AMIZ Cloud per la gestione centralizzata dei NAS QNAP e il monitoraggio remoto delle risorse del NAS. La piattaforma è in grado di eseguire in autonomia gli aggiornamenti firmware e l’installazione, aggiornamento, avvio e arresto delle applicazioni.

“Con QTS 5.1.0 ci siamo concentrati sull’ottimizzazione delle prestazioni e della gestione del cloud, con l’obiettivo di aiutare le aziende a risolvere i colli di bottiglia delle prestazioni e a massimizzare l’efficienza operativa degli strumenti di gestione del cloud” ha affermato Tim Lin, Product Manager di QNAP. “Vogliamo anche riconoscere i preziosi feedback inviati dai nostri fantastici beta tester di QTS 5.1.0, che ci hanno aiutato a dare il tocco finale a questa release ufficiale”.