L’amministrazione di un’azienda è fatta di procedure ben definite che permettono a tutti di lavorare con precisione e tranquillità. A questo proposito, una regola d’oro dice che se le procedure più noiose e ripetitive sono gestite da un computer, il tasso di errori cala drasticamente.

Purtroppo, la parte amministrativa e fiscale è piena di compiti ripetitivi che necessitano di un altissimo tasso di affidabilità, ma nelle operazioni che richiedono dati bancari spesso viene a mancare un sistema semplice per interfacciare le procedure informatiche aziendali con le informazioni in arrivo dagli istituti di credito.

Qonto, l’azienda francese che ha creato il conto alternativo ai conti correnti tradizionali, pensato per professionisti e PMI, mette a disposizione dei suoi correntisti un’ampia gamma di API che permettono di costruire integrazioni con tutte le piattaforme, automatizzando attività operative e di consultazione dati, oltre a una serie di funzionalità e integrazioni pensate per permettere agli imprenditori di risparmiare tempo ed energia.

La sicurezza è garantita da una attenta applicazione delle direttive PSD2 in ottica open banking e TPP, alla sandbox su misura e dalla consapevolezza che servono misure forti per tenere al sicuro dati e averi dei clienti.

Per chi non ha un background tecnologico sufficiente a sfruttare le API, Qonto ha pensato di stringere delle partnership con piattaforme di no-code/Low-code app come Zapier e Integromat, in modo da connettere il conto a migliaia di applicazioni con pochi clic del mouse e creare tutte le automazioni necessarie senza bisogno di programmatori.

Il kit di API e funzioni condivise disponibili per sviluppare automazioni è in continuo aggiornamento e negli ultimi mesi Qonto ha reso disponibili meccanismi per avviare tramite API bonifici interni (utili per isolare su un conto separato gli importi necessari a pagare le tasse o i fornitori) e bonifici esterni e successivamente l’integrazione con Notion (il workspace digitale).

Tutte queste funzioni permettono di automatizzare moltissimi compiti in azienda, da quelli necessari a creare dei report fino a quelli indispensabili per il lavoro di amministrazione e fiscalità, con vantaggi enormi dal punto di vista dei costi e dell’affidabilità.

Un computer è molto veloce nella gestione di queste operazioni, liberando i dipendenti dai compiti più onerosi in termini di tempo, mentre le procedure aziendali si snelliscono e tutto diventa più semplice da gestire.

Quindi bastano pochi clic o poche righe di codice per creare e-mail di riepilogo con il saldo del conto su base settimanale, identificare delle transazioni con ricevute mancanti e inviare un’e-mail automatica di follow-up al dipendente, automatizzare bonifici interni tra i diversi conti Qonto, isolando l’importo dovuto al fisco ogni volta che viene elaborato un pagamento e molte altre operazioni che ogni mese portano via decine di ore lavoro a voi o ai vostri dipendenti.