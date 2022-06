Qonto ha annunciato il lancio della nuova funzionalità di fatturazione elettronica, che sarà disponibile a partire da luglio per le imprese e i professionisti clienti.

Questa nuova soluzione semplifica infatti il processo di generazione e condivisione delle fatture ordinarie, che possono essere personalizzate e gestite direttamente all’interno del proprio account Qonto in linea con la normativa vigente sulla fatturazione in via telematica che riguarda imprese e Partite IVA e che dal primo luglio verrà estesa anche ai professionisti che rientrano nel regime forfettario.

Che si tratti di PMI o di liberi professionisti, i clienti Qonto saranno in grado di creare, modificare e inviare fatture in pochi clic, inserendo i dati necessari secondo la normativa, oltre a personalizzare il documento inserendo il proprio logo aziendale.

Le fatture potranno essere inviate ai clienti finali e all’Agenzia delle Entrate via Sistema di Interscambio. La piattaforma terrà traccia automaticamente dello stato delle fatture, fornendo una migliore visibilità sui pagamenti in entrata e in sospeso, e segnalerà gli aggiornamenti nel processo di trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio e accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, all’interno dell’account Qonto sarà possibile visualizzare in maniera semplice le fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio ed effettuare il pagamento.

Questa funzionalità permetterà a imprese e professionisti di risparmiare tempo ed energie, gestendo pagamenti e fatture attraverso un’unica soluzione integrata, che offre anche servizi di che vanno dal banking alla gestione delle spese aziendali, in linea con la missione di Qonto di semplificare la gestione finanziaria e contabile aziendale a 360°.

La funzionalità ottimizzerà ulteriormente anche le attività operative dei commercialisti delle imprese clienti, che hanno accesso in sola lettura al conto Qonto e che potranno in questo modo reperire in maniera rapida e semplice tutte le fatture necessarie.

La fatturazione elettronica in Italia sta rapidamente contribuendo al processo di digitalizzazione e modernizzazione delle imprese, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo di un ecosistema commerciale sempre più trasparente e affidabile per tutte le parti coinvolte.

Come in altri Paesi, l’introduzione della fatturazione elettronica in Italia sta avvenendo per step, estendendo gradualmente l’obbligo della platea di figure professionali che devono attenersi a questa regolamentazione. Per quanto riguarda i professionisti a regime forfettario la data è appunto il primo luglio.

Mariano Spalletti, Country Manager per l’Italia di Qonto ha commentato: “Ci impegniamo a offrire il miglior servizio ai nostri clienti, semplificando ogni aspetto della gestione finanziaria e contabile”.

“Attraverso questa nuova funzionalità, saremo in grado di offrire ai nostri clienti una soluzione ancora più completa, che permette di gestire il processo di fatturazione, in linea con la normativa vigente, in maniera semplice e intuitiva e integrare in una sola piattaforma attività di banking e gestione delle fatture, ottimizzando i pagamenti in entrata e in uscita”.

La fatturazione fa parte di una serie di soluzioni che consentono ai clienti Qonto di ricevere agevolmente pagamenti. La funzionalità sarà disponibile a partire da luglio 2022 per i clienti Qonto.