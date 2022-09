All’IFA 2022 di Berlino, Qualcomm Technologies e Meta Platforms, Inc. hanno annunciato un accordo pluriennale per collaborare a una nuova era di elaborazione spaziale alimentata dalle piattaforme e dalle tecnologie Snapdragon per la realtà estesa (XR) per la piattaforma Meta Quest.

Le aziende collaborano da oltre sette anni su innovazioni all’avanguardia nel campo della realtà virtuale (VR), da ultimo con Meta Quest 2, e questo accordo consolida l’impegno reciproco a fornire più generazioni di dispositivi ed esperienze di qualità superiore alimentati da piattaforme VR personalizzate negli anni a venire.

“Con la collaborazione con Meta, stiamo unendo due dei leader mondiali del metaverso per rivoluzionare il futuro dell’informatica per miliardi di persone nei prossimi anni”, ha dichiarato Cristiano Amon, Presidente e Amministratore delegato di Qualcomm Incorporated.

“Sulla base della nostra leadership congiunta nell’XR, questo accordo consentirà alle nostre aziende di fornire dispositivi ed esperienze best-in-class per trasformare il modo in cui lavoriamo, giochiamo, impariamo, creiamo e ci connettiamo in un metaverso completamente realizzato“.

“Stiamo lavorando con Qualcomm Technologies su chipset personalizzati per la realtà virtuale – alimentati da piattaforme e tecnologie Snapdragon XR – per la nostra futura roadmap di prodotti Quest”, ha dichiarato Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta.

Man mano che continuiamo a costruire funzionalità ed esperienze sempre più avanzate per la realtà virtuale e aumentata, è diventato sempre più importante costruire tecnologie specializzate per alimentare i nostri futuri visori VR e altri dispositivi“.

A differenza dei telefoni cellulari, la realizzazione della realtà virtuale comporta sfide inedite e multidimensionali in termini di calcolo spaziale, costi e fattore di forma. Questi chipset ci aiuteranno a spingere la realtà virtuale ai suoi limiti e a offrire esperienze straordinarie”.