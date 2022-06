Qualcomm Technologies, Inc. ha annunciato oggi nuovi moduli RFFE destinati a garantire migliori esperienze Wi-Fi e Bluetooth nella categoria. La gamma ampliata è progettata per il Bluetooth, il Wi-Fi 6E e lo standard di prossima generazione, il Wi-Fi 7.

I moduli sono progettati per un’ampia gamma di segmenti di dispositivi oltre agli smartphone, tra cui automotive, XR, PC, wearable, banda larga mobile, IoT e altro ancora.

“Con i nuovi prodotti di Qualcomm Technologies estendiamo la nostra leadership RFFE all’automotive e all’IoT, aiutando gli OEM ad affrontare le enormi sfide specifiche del settore, come i costi di sviluppo e la scalabilità”, ha dichiarato Christian Block, senior vice president e general manager, RFFE, QUALCOMM Germany RFFE GmbH.

“Gli OEM che utilizzano le nostre soluzioni possono progettare prodotti con prestazioni più elevate, una maggiore durata della batteria e tempi di commercializzazione ridotti, accelerando così il ritmo dell’innovazione e offrendo esperienze migliori ai consumatori”.

Nell’anno fiscale 2021, Qualcomm Technologies ha raggiunto la posizione numero uno nei ricavi RFFE per i telefoni cellulari. L’introduzione dei nuovi moduli RFFE è in linea con la strategia dell’azienda di estendere la leadership nei telefoni cellulari con soluzioni modem-antenna anche all’automotive e all’IoT, posizionando Qualcomm Technologies come leader globale dei ricavi RFFE in vari settori.

Oggi, la maggior parte dei dispositivi 5G automotive, 5G fixed wireless access CPE (customer premise equipment) e 5G PC annunciati o in fase di sviluppo che utilizzano i chip di connettività di Qualcomm Technologies includono contenuti RFFE dell’azienda. Inoltre, le RFFE di Qualcomm sono sempre più adottate nei dispositivi IoT di consumo, come gli indossabili.

I moduli Wi-Fi RFFE riuniscono i componenti chiave necessari tra il chip Wi-Fi baseband e le antenne per amplificare e adattare i segnali per una trasmissione wireless ottimale. I produttori utilizzano questi moduli per sviluppare dispositivi client Wi-Fi in modo rapido ed economico.

I nuovi moduli annunciati oggi sono dotati di funzionalità di coesistenza 5G/Wi-Fi e integrano i filtri Qualcomm ultraBAW per consentire la concomitanza 5G/Wi-Fi, migliorando le prestazioni wireless nei dispositivi cellulari.

I produttori possono utilizzare i nuovi moduli insieme ai prodotti di connettività client di Qualcomm Technologies, come i sistemi Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7/Bluetooth e i sistemi Snapdragon® 5G Modem-RF, per ottenere un wireless all’avanguardia come quello dei dispositivi dotati di Snapdragon® Connect. Oppure possono utilizzare chipset Wi-Fi e Bluetooth di terze parti insieme ai moduli.

I nuovi moduli frontali sono attualmente in fase di campionamento per i clienti. Il lancio di dispositivi commerciali con le nuove soluzioni è previsto per la seconda metà del 2022.