Qualcomm ha annunciato 212S e 9205S, due nuovi chipset modem con capacità satellitare. I due modem sono pensati per casi d’uso industriali off-grid che richiedono connettività autonoma su rete non terrestre o ibrida, e permettono alle imprese, agli sviluppatori, agli ODM e agli OEM di sfruttare le informazioni in tempo reale per i propri progetti.

Credits: Pixabay

Il Qualcomm 212S è pensato per i dispositivi IoT stazionari che richiedono connettività satellitare. Il modem offre bassi consumi energetici e può operare in aree remote con alimentazione a pannelli solari. Il dispositivo supporta gli standard 3GPP Release 17 per le comunicazioni ed è pensato per applicazioni remote quali il monitoraggio delle reti elettriche e delle installazioni minerarie off-shore e on-shore, per la segnalazione di incendi e per la gestione ambientale.

Il model si integra con Qualcomm Aware Platform, la piattaforma cloud-based per il monitoraggio e la gestione dei dispositivi IoT industriali, ed è compatibile col recente QCM4490, il processore a basso consumo per i dispositivi industriali.

Il Qualcomm 9205S nasce come successore del 9205 ed è pensato per le applicazioni che richiedono una connettività ibrida sempre attiva in ogni parte del mondo. La soluzione usa un protocollo di comunicazione basato sugli standard 3GPP Release 17 ed è indicato per tutti i casi d’uso industriali che richiedono mobilità, come il tracciamento dei container per le spedizioni e delle merci e per le comunicazioni d’emergenza.

Credits: Pixabay

Anche il 9205S è compatibile con Aware Platform per facilitare il monitoraggio dei dispositivi in aree remote. Il dispositivo è stato testato con un’antenna NTN (Non-Terrestrial Networks) certificata dall’azienda per garantire accelerazione integrata e affidabilità anche in ambienti complessi.

“I nostri chip Qualcomm 212S e Qualcomm 9205S portano le nostre capacità di monitoraggio e tracciamento IoT un passo avanti, fornendo connettività e copertura anche nelle aree più remote. Questi prodotti dimostrano inoltre la nostra capacità di portare e scalare innovazioni di qualità superiore anche negli ambienti IoT più difficili e complessi” ha affermato Jeff Torrance, senior vice president e general manager, connected smart systems di Qualcomm Technologies.

Il model Qualcomm 9205S è già disponibile sul mercato, mentre il Qualcomm 212S sarà disponibile nei prossimi mesi.