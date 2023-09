In occasione dell’IAA MOBILITY, il salone dell’automobile di Monaco, Qualcomm Technologies ha annunciato nuovi prodotti, collaborazioni e tecnologie per il settore automobilistico per accelerare il futuro dell’automobile.

Credits: Qualcomm

Nel corso dell’evento la compagnia ha presentato due nuove piattaforme per Snapdragon Digital Chassis, rivolgendosi non solo al mercato delle quattro ruote ma anche delle due ruote, arricchendo un concept fatto di tecnologie per la guida autonoma, connettività cloud ed esperienze di guida sempre più coinvolgenti.

Nuove soluzioni per Snapdragon Digital Chassis

Durante l’evento Qualcomm ha dato il benvenuto alle soluzioni QWM2290 e QWA2290 che si aggiungono al portafoglio di Snapdragon Digital Chassis, la piattaforma alla base delle automobili del futuro, improntate sul digitale e sulla guida autonoma.

I due nuovi prodotti sono stati pensati per migliorare la sicurezza alla guida, aumentare la personalizzazione e moltiplicare il numero di servizi digitali anche per i mercati delle due ruote, della micromobilità e di altri veicoli motorizzati.

Tra i veicoli applicabili alle due nuove piattaforme ci sono le motociclette elettriche e con motore a combustione interna, motociclette a 3 ruote, bici e scooter elettrici, scooter con pedalata assistita e veicoli fuoristrada a e 3 e 4 ruote.

Snapdragon Digital Chassis per veicoli a due ruote. Credits: Qualcomm

Core delle due soluzioni è la piattaforma Snapdragon Cockpit di nuova generazione. Qualcomm ha sviluppato numerosi servizi aggiuntivi per i motociclisti, tra i quali lo stato e gli avvisi di batteria scarica, con suggerimenti sulle stazioni di ricarica più vicina, la navigazione in tempo reale con punti d’interesse personalizzati, e funzioni di sicurezza avanzate sia durante la guida che per la prevenzione dei furti.

Le due piattaforme utilizzano anche i modem Snapdragon Auto 4G e 5G per portare la connettività ultraveloce sui veicoli, necessaria per le funzioni di sicurezza e personalizzazione.

Tutti i servizi digitali di Snapdragon saranno presenti come parte dei due prodotti, offrendo benefici a motociclisti, produttori e fornitori di flotte. I produttori, in particolare, potranno ottimizzare i costi i gestione dei veicoli aggiornando i firmware via etere e diagnosticando le problematiche del veicolo da remoto, oltre ad effettuare manutenzione predittiva e preventiva.

La collaborazione con BMW

Proprio le nuove tecnologie Digital Chassis sono al centro della rinnovata collaborazione tra Qualcomm e BMW: le due piattaforme alimenteranno i nuovi veicoli della casa automobilistica per offrire a conducenti e passeggeri esperienze più sicure e intelligenti.

Oltre alla già citata Snapdragon Cockpit, i veicoli BMW con la nuova generazione di iDrive “QuickSelect” utilizzeranno la piattaforma Snapdragon Auto Connectivity per abilitare la connessione 5G a bordo.

I nuovi modelli BMW e MINI utilizzeranno le ultime innovazioni di Qualcomm per alimentare i propri sistemi operativi, garantendo al conducente comunicazione e infotainment semplici ma efficienti. Gli automobilisti avranno accesso a unità di visualizzazioni touch, comandi vocali iDrive, audio premium e comunicazioni vocali chiare in tutto l’abitacolo, vivendo un’esperienza immersiva.

Pexels

L’iDrive offrirà inoltre nuove funzionalità di intelligenza artificiale, come l’assistenza virtuale in auto con interazioni in linguaggio naturale, monitoraggio di cabina e posizionamento più preciso per la navigazione. I veicoli più recenti sono inoltre dotati di Snapdragon Auto 5G Modem-RF per connettività ultraveloce.

Qualcomm e BMW hanno inoltre annunciato di star lavorando a un sistema di assistenza alla guida completo, scalabile e aperto per la guida avanzata di livello 2 del New Car Assessment Program e guida automatizzata di livello 3. I sistemi, disponibili a partire dal 2025, si baseranno sulla piattaforma Snapdragon Ride con software Ride Vision integrato.

Qualcomm: tecnologia nelle auto di lusso

Durante l’evento Qualcomm ha annunciato anche nuove collaborazioni con due marchi di lusso: Mercedes-Benz AG e JLR (Jaguar Land Rover).

Le soluzioni Snapdragon Digital Chassis saranno a bordo della nuova Mercedes-Benz Classe E Sedan in uscita nel 2024, insieme alle piattaforme Snapdragon Cockpit e Auto di nuova generazione per offrire servizi digitali sempre connessi al cloud.

Snapdragon Digital Chassis su Mercedes-Benz E Class Sedan Credits: Qualcomm

Snapdragon Cockpit alimenterà anche il nuovo sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz E-Class User Experience) con touchscreen, display di navigazione e realtà aumentata per intrattenere i passeggeri. Cockpit integrerà il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2 per offrire elevata connettività all’interno dei veicoli, streaming multimediale continuo e aggiornamenti over-the-air.

Le funzionalità 5G di Qualcomm arriveranno anche nei veicoli JLR dei marchi Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar, modernizzando le auto di lusso grazie alla spinta digitale. Anche in questo caso i passeggeri beneficeranno di una connettività senza interruzioni grazie allo Snapdragon Auto 5G Modem-RF, permettendo ai veicoli di connettersi tra loro e con l’ambiente circostante per rendere l’esperienza di guida più sicura.

I veicoli JLR con connettività 5G saranno disponibili sul mercato globale a partire dal 2025.

AWS e Qualcomm per l’innovazione automobilistica

AWS e Qualcomm hanno unito le forze per spingere sull’innovazione del settore automobilistico, accelerando lo sviluppo degli strumenti di guida autonoma e dei veicoli definiti dal software. L’obiettivo della collaborazione è creare un’infrastruttura di sviluppo completa per arricchire il settore dell’automotive e renderlo sempre più tecnologico.

“In qualità di leader nelle tecnologie innovative per il settore automobilistico, Qualcomm Technologies comprende la necessità di offrire soluzioni altamente scalabili che riuniscano tecnologie cloud e hardware all’avanguardia per consentire prestazioni di altissima qualità e standard di sicurezza per le case automobilistiche di tutto il mondo” ha affermato Nakul Duggal, senior vice president e general manager, automotive & cloud computing, Qualcomm Technologies, Inc.

Credits: Qualcomm

Grazie alle soluzioni di Qualcomm e ai servizi di AWS, le case automobilistiche potranno sperimentare le nuove tecnologie e integrarle nei loro processi di sviluppo. Lo stack software di Qualcomm consente agli sviluppatori di simulare, testate e validare le funzioni dei nuovi veicoli prima di passare ai test tradizionali sull’hardware, accelerando il processo di sviluppo.

Le due aziende sperimenteranno nuove soluzioni per favorire la trasformazione dell’industria automobilistica e lo sviluppo di veicoli sempre più connessi e autonomi.

Coi suoi annunci, Qualcomm ha sottolineato l’importanza di trasformare i veicoli per renderli parte integrante dell’era digitale e ha espresso la chiara volontà di arricchire il mercato di funzionalità innovative e competitive.