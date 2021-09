Qualys cresce in Italia e investe nelle risorse interne

Qualys comunica importanti novità nel proprio staff per lo sviluppo del business in Italia con la promozione a un nuovo incarico commerciale e quattro ingressi nel team tecnico di pre e post vendita. In particolare, Marco Atzeni, in azienda da Gennaio 2019, viene nominato Sales Director Italia sia per le vendite dirette sui grandi clienti sia per il canale dei partner.

“Marco negli anni ha lavorato in stretto affiancamento ai nostri referenti commerciali e tecnici – ha sottolineato Emilio Turani, Managing Director per Italia, South Eastern Europe, Turchia e Grecia di Qualys – agevolando l’implementazione delle strategie di go-to-market e mettendo in campo un’expertise sviluppata in oltre vent’anni di attività nel settore ICT”.

“È stato prezioso anche nel supportarci nella chiusura di importanti contratti in coordinamento con i nostri partner e sono certo che in questo nuovo incarico non potrà che aumentare ulteriormente l’energia e il suo apporto vincente”.

Negli scorsi mesi Qualys ha inserito in azienda due manager con specializzazione tecnica: si tratta di Roberto Semperboni, entrato lo scorso luglio come Enterprise Technical Account Manager con il ruolo di coordinare gli aspetti tecnico-commerciali sui grandi clienti, e di Matteo Ripamonti, nuovo Technical Account Manager, arrivato nel Maggio 2021, per consolidare e rafforzare il segmento SME/SMB.

A loro si aggiungono anche i recenti ingressi di Francesco Bassetto e Walter Furlan, entrambi con il ruolo di Technical Account Manager, con il compito di rafforzare la presenza e il supporto per i clienti acquisiti e i partner.

Marco Rottigni, CTSO Emea di Qualys

“Qualys sta ottenendo buoni risultati di business in Italia e sentivamo la necessità di ampliare il nostro organico con manager esperti e abili nello sviluppare e promuovere anche i nostri nuovi servizi – prosegue Turani – Semperboni, grazie al background maturato in aziende quali HP, Accenture e Kaspersky, è in grado di incrementare le relazioni presso gli stakeholder aziendali”.

“Per quanto riguarda Ripamonti, contiamo sulla competenza sviluppata nell’ambito della consulenza ed analyst, che consentirà di supportare i clienti proattivamente, massimizzando l’efficacia della Qualys Cloud platform”.

Bassetto e Furlan, entrambi laureati in Scienze Informatiche e forti di importanti competenze sviluppate negli anni, sono in azienda già da alcuni mesi per contribuire allo sviluppo dei servizi Qualys.

L’azienda anticipa, infine, che è previsto in futuro l’ingresso di ulteriori risorse per la filiale italiana, oltre che per le filiali balcaniche e in Turchia, sempre nell’ambito della Region coordinata da Emilio Turani.