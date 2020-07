Qualys nomina Ben Carr nuovo Chief Information Security Officer

Qualys, azienda specializzata in soluzioni di sicurezza e compliance basate sul cloud, ha nominato Ben Carr come nuovo CISO (Chief Information Security Officer). Ben ha la responsabilità di predisporre strategie e consulenza in materia di sicurezza informatica ai clienti, di presiedere il CIO/CISO Interchange, l’organizzazione senza fini di lucro costituita da Qualys in collaborazione con la Cloud Security Alliance, coordinando al tempo stesso le attività interne mirate a ridurre il rischio delle aziende e l’esposizione alla sicurezza, assicurandone anche la conformità a livello globale.

Commentando il nuovo ruolo, Ben ha dichiarato: “È un piacere e un onore per me entrare a far parte della famiglia Qualys, che ho potuto conoscere in molteplici occasioni negli anni, in qualità sia di cliente che di competitor e posso testimoniare la capacità unica di Qualys di saper innovare. Ho visto Qualys potenziare la propria soluzione di gestione delle vulnerabilità in una piattaforma cloud altamente scalabile, che consente alle imprese di ogni dimensione di ottenere una visibilità a 360 gradi per proteggere la sicurezza dei progetti trasformazione digitale, implementando un’unica piattaforma cloud integrata, erogabile anche come private cloud.”

“Sono impaziente” – ha aggiunto – “di poter fornire ai clienti di Qualys le conoscenze acquisite nel mio lungo percorso di CISO e di aiutarli a migliorare sicurezza e conformità, semplificando i flussi di lavoro, assegnando le priorità alle minacce, automatizzando le risposte e riducendo i costi, grazie alla rivoluzionaria App VMDR® (Vulnerability Management, Detection and Response) di Qualys e alla soluzione EDR (Endpoint Detection and Incidence Response) prevista a breve. Ora che il settore della sicurezza ha finalmente deciso di abbracciare senza riserve le tecnologie cloud, Qualys è nella posizione ottimale per crescere e avere successo e sono felice di far parte del team.”

Ben Carr è un affermato manager nel campo della sicurezza informatica e della gestione dei rischi, con oltre 25 anni di esperienza in materia di implementazione di strategie di sicurezza di lungo periodo. Precedentemente è stato il CISO in Aristocrat, un’azienda leader nel settore del gaming, e prima ancora ha ricoperto ruoli di Executive Leader in Cyberbit e Tenable. Dal 2012 al 2016 è stato Senior Director of Global Information Security per Visa, dove ha sviluppato e guidato il team di Attack Surface Management di Visa a livello globale. Ancor prima, è stato a capo di tutti i programmi di sicurezza del reparto IT di Nokia, con il ruolo di Global Head of IT Security.