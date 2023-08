Gli obiettivi di sostenibilità stanno diventando sempre più pressanti e le imprese di tutto il mondo stanno vagliando soluzioni e prodotti green per ridurre il loro impatto sull’ambiente. Questa volontà si scontra però con la necessità di archiviare i dati in cloud, conservandoli negli hard disk (HDD) che vengono ancora considerati ad elevato consumo, troppo alto per rientrare in consumi sostenibili.

Credits: Toshiba

In termini di efficienza energetica, gli HDD sono meno performanti delle unità SSD. Se si guarda alla velocità di lettura e scrittura dei dati, entrambe sono soluzioni valide per il cloud storage. Oggi ciò che davvero fa la differenza nella scelta tra le due alternative è però il costo: se si guarda al costo in bit, quello degli HDD è pari a un settimo di quello degli SSD.

Vista la dimensione degli ambienti cloud, il fattore economico è determinante nello scegliere una delle due soluzioni; anche per questo, gli HDD oggi rappresentano comunque la maggioranza dell’archiviazione cloud.

Ma le unità a disco rigido sono davvero la miglior tecnologia di archiviazione per lo storage? Toshiba ha fornito un quadro dell’evoluzione degli HDD evidenziando come queste unità di archiviazione siano migliorate nel tempo e in che modo è possibile utilizzarle per rispettare gli obiettivi ambientali.

Credits: Toshiba

L’evoluzione dei consumi degli HDD

Il consumo delle unità di memoria viene calcolato in termini di watt per terabyte (W/TB), un’indicazione della quantità di energia necessaria ad archiviare tutti i dati in cloud. Nel corso degli anni il consumo energetico degli HDD è diminuito notevolmente e queste unità sono diventate molto popolari soprattutto negli ambienti cloud.

Nel tentativo di migliorare l’efficienza energetica degli HDD, grazie all’innovazione continua il consumo si è ridotto di ben cinque volte in un decennio, passando da 2,6 W/TB nel 2011 a 0,5 W/TB nel 2020. Nel caso di Toshiba, nel 2017 la compagnia è riuscita a ridurre il consumo energetico di 2,8W sostituendo l’aria che riempiva le unità con l’elio, più leggero, che ha generato meno attrito sui piatti e ha quindi ridotto i consumi.

Nuove opportunità di risparmio energetico e sostenibilità

Le aziende hanno diverse opportunità per aumentare il risparmio energetico; la prima consiste nel sostituire le vecchie unità con quelle più recenti, mantenendo lo stesso spazio di archiviazione ma a costi ridotti. Per esempio, passando agli HDD con elio, il risparmio energetico può arrivare fino al 30%.

I consumi possono essere ridotti anche grazie all’uso delle recenti modalità “inattiva” e “standby”: nel primo caso, la modalità disattiva le parti magnetiche ed elettroniche ma continua a far girare il mandrino così che il tempo di riattivazione sia ridotto; nel secondo caso, i consumi si possono ridurre fino a 0,43W, anche se la rotazione dei piatti viene interrotta.

Pixabay

La modalità standby, anche se consente un risparmio energetico significativo, non è indicata per l’archiviazione online, in quanto possono essere necessari fino a 20 secondi per far ripartire i piatti e riprendere a scrivere e leggere i dati.

Come per molti altri dispositivi, vale sempre il consiglio di massimizzarne l’utilizzo. La percentuale di guasti è diminuita notevolmente, registrando una riduzione dell’Annualized Failure Rate (AFR) del 50% nell’ultimo decennio, dallo 0,73% del 2011 allo 0,35% attuale.

Oggi gli HDD possono essere utilizzati fino a 5 anni o anche di più; ciò consente alle aziende non solo di risparmiare nell’acquisto di nuovi dispositivi, ma anche di perseguire una strada sostenibile e ridurre l’impatto dello smaltimento dell’hardware.

Alla fine del ciclo di vita di un HDD, si può considerare il riutilizzo di materiali come alluminio e rame per favorire un’economia circolare e sostenibile, soprattutto nel momento in cui le risorse per produrre i dischi diventeranno più scarse.