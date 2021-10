RCH, la rivoluzione digitale dello store

Le abitudini di acquisto dei consumatori sono radicalmente mutate negli ultimi anni. Sotto la spinta della digitalizzazione e dell’uso diffuso di smartphone e tablet, i clienti chiedono di vivere esperienze d’acquisto immersive, dove la presenza fisica nello store viene amplificata e arricchita grazie alla potenza del digitale.

QR code, cataloghi interattivi, realtà aumentata e virtuale sono oggi una parte fondamentale nelle aspettative dei consumatori quando si apprestano ad effettuare un acquisto. Gli store si stanno allineando a questa nuova dinamica di relazione con la propria clientela.

Grazie alla rapida evoluzione delle tecnologie digitali, si sta concretizzando un nuovo modello di negozio capace di valorizzare l’attività di vendita tradizionale con servizi innovativi che contribuiscono ad arricchire l’esperienza in-store, incrementando di fatto la customer satisfaction.

Con oltre 50 anni di esperienza nel settore delle soluzioni avanzate per la gestione delle attività commerciali e a un’intensa attività di Ricerca e Sviluppo, RCH S.p.a. si è fatta interprete e promotrice di questa rivoluzione.

Con lo sviluppo dei nuovi sistemi di cassa smart, la System House trevigiana consente agli esercenti di cogliere tutte le opportunità del digitale, abilitando la gestione di ambienti, processi, attività e servizi evoluti da un unico hub centrale.

I nuovi sistemi di cassa smart RCH e MCT sono stati ideati per fornire agli esercizi commerciali uno strumento tecnologico evoluto, attraverso il quale gestire in modo pratico e veloce l’intera attività del punto vendita. La nuova gamma di sistemi di cassa intelligenti è stata ingegnerizzata seguendo una logica di sviluppo e di look&feel vicina a quella di smartphone e tablet.

Si tratta di soluzioni con schermi touch, intuitive nell’utilizzo e connesse alla rete, che oltre ad ottimizzare le funzioni tradizionali dei registratori di cassa, consentono di accedere a una serie di app e servizi evoluti che potenziano le opportunità gestionali e commerciali dei negozi.

Dai sistemi di cassa smart RCH e MCT, veri e propri centri di comando dello store, si può governare la domotica degli ambienti, sanificare le aree, gestire i processi commerciali e i servizi di pagamento, utilizzare app specifiche per raccogliere ordini d’acquisto, pianificare appuntamenti e attività, organizzare le risorse interne, erogare servizi di terzi per i clienti, come per esempio la richiesta di taxi o il pagamento di bollette, scaricare app per il gaming.

Tutte queste potenzialità sono disponibili grazie a RCH X-Market, il marketplace digitale al quale i sistemi di cassa smart possono collegarsi con un semplice tap per accedere all’eco-sistema di app e servizi che consentono al negozio di allinearsi tempestivamente alle dinamiche esigenze dei propri clienti.

«Il negozio virtuale di RCH è in continuo sviluppo. Fruibile dagli esercenti direttamente dalla cassa, RCH X-Market si arricchisce costantemente di nuove app e di servizi, grazie anche alla collaborazione con partner prestigiosi, studiate per semplificare la vita degli esercenti e accrescerne le potenzialità di business».

«Con i nuovi sistemi di cassa smart, RCH S.p.A. ha saputo andare incontro alle esigenze dei numerosi settori di mercato a cui si rivolge: ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie sia da asporto che con consumazione sul posto), hospitality (strutture ricettive come hotel, B&B, agriturismi, ma anche campeggi e stabilimenti balneari), beauty (palestre, saloni di bellezza, negozi di toelettatura per animali), servizi (lavanderie, officine, sartorie, autolavaggi) e commercio al dettaglio (negozi, librerie, elettronica, casalinghi, fiorerie, cartolerie e fai da te)».

I nuovi sistemi di cassa smart RCH e MCT permettono una facile e diretta gestione degli ambienti grazie a Jarvis, la soluzione Internet of Things della società IOOOTA S.r.l di Bologna, dedicata alla domotica e allo smart building, che elabora i dati ricevuti dai sensori installati facilmente e senza interventi invasivi sia all’interno che all’esterno del negozio – consumi, temperature, clima, concentrazione di persone, ecc. – per regolare automaticamente impianti, meccanismi e scenari di routine quotidiani.

Con questa applicazione, scaricabile sui sistemi di cassa RCH e MCT, gli esercenti potranno non solo risparmiare su consumi elettrici, riscaldamento e condizionamento, ma anche aumentare il comfort, la sicurezza, la salubrità e l’automazione degli ambienti del punto vendita attraverso un unico hub centrale.

L’app permette infatti di svolgere, anche da remoto, azioni come lo spegnimento delle luci o la chiusura di tapparelle e serrande per ottimizzare i consumi e disporre sempre dell’ambiente ideale e più confortevole. Grazie ad un sistema automatico di notifiche e avvisi, i negozianti potranno essere sempre aggiornati sullo stato e le condizioni del proprio store.

In particolare, all’interno delle soluzioni per il punto vendita proposte da Jarvis vi è un kit di controllo dei consumi elettrici, un kit di monitoraggio per banchi frigo e soluzioni di diversa portata per la sanificazione degli ambienti.