La rete rappresenta una parte fondamentale dell’infrastruttura delle organizzazione, ma i manager non hanno una conoscenza sufficiente del network aziendale e non ne riconoscono il vero potenziale. È ciò che emerge da un’indagine di Sapio Research svolta per conto di Aruba, che ha coinvolto 200 leader di business enterprise di tutto il mondo.

I business leader in generale riconoscono l’importanza di investire sull’innovazione: il 71% degli intervistati è consapevole che la digitalizzazione è fondamentale per permettere ai dipendenti di svolgere il loro lavoro, e l’81% è convinto che la trasformazione digitale definirà il successo dell’azienda sul mercato. D’altra parte, però, il 73% è preoccupato di non riuscire a soddisfare i requisiti d’innovazione.

Un leader su quattro ha affermato di comprendere il potenziale della rete aziendale solo in modo funzionale e limitato. Il vero valore della rete rimane ancora oscuro ai manager: il 53% di essi non è consapevole di come l’infrastruttura di rete possa guidare l’innovazione. Non solo: soltanto il 61% degli intervistati vede una relazione diretta tra la produttività dei dipendenti e il corretto funzionamento della rete.

A fronte di questi dati è emerso che la maggior parte dei business leader non prevede di investire sul network aziendale: anche se metà degli intervistati ha annunciato che aumenterà il budget per le iniziative digitali, solo un quarto di essi ne dedicherà una parte per l’infrastruttura di rete.

Allo stato attuale, i manager hanno bisogno di affidarsi a partner esperti per sfruttare il vero potenziale della propria rete e perseguire la trasformazione digitale. I bisogni del business si stanno evolvendo verso processi più sostenibili, esperienze immersive e soluzioni data-centriche: mai come ora è importante poter contare su una rete flessibile e affidabile.

La strategia network-as-a-service, come sottolinea Aruba, può essere un’ottima soluzione per rispondere ai nuovi requisiti aziendali e adattarsi ai cambiamenti in corso, rientrando nei vincoli di budget e risorse.