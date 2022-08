Revolut, app finanziaria globale con oltre 20 milioni di clienti in tutto il mondo e 850.000 in Italia, riassume il primo mese dal lancio dei corsi di educazione finanziaria “Learn & Earn”.

A luglio, la fintech ha compiuto un altro passo avanti verso la sua missione di offrire ai clienti i migliori prodotti finanziari per gestire il proprio denaro e ha lanciato lezioni, test e premi per averli superati nella sua app. Oltre 1.475.000 clienti provenienti da 32 paesi hanno completato i corsi.

I nuovi corsi “Learn & Earn” di Revolut sono stati creati per aiutare i clienti a migliorare la loro conoscenza delle criptovalute e argomenti correlati, inclusi blockchain, token e protocolli più popolari.

I corsi sono disponibili per i clienti Revolut, che possono guadagnare fino a 15 USD in token DOT seguendo corsi brevi e semplici e superando il quiz finale*. Poiché le criptovalute stanno attirando sempre più l’attenzione dei clienti, i primi corsi “Learn & Earn” mirano ad aumentare l’alfabetizzazione pubblica e la responsabilità finanziaria nel settore delle criptovalute, attraverso corsi interattivi direttamente in-app.

Secondo i dati di Revolut, l’interesse per le criptovalute in Italia sta aumentando. Il numero di clienti che ha acquistato criptovalute su Revolut nel mese di luglio è cresciuto del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“Crypto Basics” è il primo dei due corsi e aiuta a educare i clienti su cosa sono le criptovalute rispetto al denaro fiat, il significato di “sistema decentralizzato”, le crypto, i meccanismi della tecnologia blockchain e i rischi associati agli investimenti in criptovalute.

Il secondo corso si basa sulla rete multichain Polkadot e su come unisce le blockchain in Web3, l’internet decentralizzato. Il corso utilizzerà materiali visivi tra cui schede interattive e video per condividere approfondimenti chiave sul token nativo di Polkadot, DOT, nonché sui casi d’uso di Polkadot, sul sistema di governance di Polkadot e sulla ‘Relay Chain’ di Polkadot, la catena centrale utilizzata dalla rete Polkadot che consente a blockchain specializzate e pubbliche di connettersi in una rete unificata.

Revolut prevede di aggiungere ulteriori corsi a “Learn & Earn” quest’anno per consentire a più persone di assumere un controllo migliore delle proprie finanze e dare loro un accesso sicuro a nuovi strumenti e servizi.

Esistono diversi modi per acquistare e vendere criptovalute su Revolut. I clienti possono impostare un ordine stop o limit in modo da non dover controllare l’andamento assiduamente o utilizzare la funzione di acquisto ricorrente per ridurre la volatilità.

I clienti possono anche mettere da parte gli spiccioli convertendoli in una criptovaluta a loro scelta. È possibile investire in oltre 80 criptovalute su Revolut. I token sono disponibili per i clienti in tutti i piani e i clienti Standard possono aggiornare ai piani a pagamento per ridurre le commissioni se sono interessati. I clienti possono investire a partire da 1€.

Nell’ambito dell’obiettivo di essere il posto più sicuro per fare trading, utilizzare e conoscere le criptovalute, Revolut comunica regolarmente ai clienti che i token crypto sono risorse volatili e i prezzi possono cambiare rapidamente. Revolut crede nell’ampliamento dell’accesso alle criptovalute e riconosce anche che potrebbe non essere appropriate per tutti.

L’azienda incoraggia i suoi clienti a effettuare ricerche sulle varie criptovalute e sui rischi e le opportunità prima di acquistare o vendere. I clienti dovrebbero esaminare fonti indipendenti e conoscere le differenze tra i token, oltre a considerare le loro circostanze personali quando acquistano o vendono criptovalute. Le criptovalute non sono regolamentate, i fondi non sono protetti e il loro prezzo è estremamente volatile. Potrebbe essere necessario inoltre pagare delle imposte sui guadagni.