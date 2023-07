RICOH ha appena annunciato una nuova linea prodotto con il potenziale per cambiare profondamente il modo in cui svolgiamo riunioni e incontri di lavoro. Si tratta degli schermi OLED portatili Ricoh 150BW e la sua variante Ricoh 150BW. La differenza principale tra i due è che il Ricoh 150BW integra una batteria che gli permette di funzionare per circa tre ore in totale autonomia. Collegando entrambi al laptop tramite USB-C, tuttavia, è possibile anche usare il portatile stesso per alimentarli. Il modello standard, Ricoh 150 non può funzionare senza alimentazione via cavo.

Foto generiche

Si tratta di schermi OLED touch in grado di gestire fino a dieci punti di contatto contemporaneamente (praticamente tutte le dita di due mani) e offrono una qualità dell’immagine di alto livello, con neri profondi e contrasto infinito. Caratteristiche che assicurano una leggibilità ideale anche nelle situazioni più difficili, con fonti di luce dirette e riflessi. Opzionalmente si può avere anche la stilo, per un’esperienza touch più completa.

Per riunioni migliori ma non solo

Una nuova categoria di prodotto, appunto, per adattarsi a un nuovo modo di lavorare e di vivere la vita quotidiana. Gli Smart Meeting Device di Ricoh nascono per rispondere a nuove esigenze legate al lavoro ibrido e rendere le riunioni a distanza un’esperienza migliore per tutti i partecipanti.

Questi nuovi device infatti permettono di completare la postazione con un secondo schermo da 15”, da abbinare al laptop. Una soluzione eccellente se si sta lavorando a casa perché potrete usare il secondo schermo nel momento in cui serve ma richiuderlo in un mobile quando non serve più – preservando l’amato ordine domestico. Per chi non ha uno spazio da adibire ad Home Office, un dispositivo come il Ricoh 150BW è vero e proprio un salvavita.

Ma esistono anche altre possibilità per sfruttare al meglio un prodotto come il Ricoh 150BW. Per esempio, può integrare la dotazione della forza vendite: il venditore potrà usarlo per mostrare il materiale al cliente, in modo più pratico, comodo e conveniente rispetto all’uso del solo laptop. Un altro possibile utilizzo è negli studi professionali o negli uffici di consulenza, luoghi dove capita spesso di dover mostrare contratti o altri documenti a chi viene a chiedere una prestazione professionale e si è costretti a contorsionismi vari per mostrare lo schermo del portatile o del desktop. Con questa soluzione c’è uno schermo dedicato ed elegante che svolge egregiamente il compito.

Il fatto che questi schermi siano leggeri e portatili, poi, permette anche di usarli per più attività diverse, a seconda delle esigenze. I nuovi schermi portatili RICOH saranno già in commercio da agosto a 775 e 575 euro, rispettivamente per la versione wireless e per quella cablata. Il pennino è venduto separatamente e costa €80.