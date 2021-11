Visa, le novità al Salone dei Pagamenti 2021

All’edizione 2021 del Salone dei Pagamenti, in scena fino al 5 novembre, Visa presenterà lo scenario futuro dei pagamenti digitali in Italia ed alcune delle più innovative soluzioni e iniziative per contribuire alla digitalizzazione del Paese in una fase cruciale per la ripresa economica.

«Dopo il drastico calo dovuto alla pandemia, assistiamo a una ripresa dei consumi che si accompagna ad una crescente fiducia negli strumenti di pagamento elettronico» commenta Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia. «Allo stesso tempo, continua la spinta alla digitalizzazione di imprese ed esercenti, che hanno abbracciato i vantaggi dell’economia digitale, sia in termini di commercio online, che di accettazione delle diverse modalità di pagamento alternative al contante».

Continua infatti a crescere in tutta Europa, così come in Italia, l’adozione e l’utilizzo da parte dei consumatori dei pagamenti digitali, contactless e online. In particolare, i pagamenti contactless effettuati in negozio su rete Visa in Italia sono ormai 7 su 10, con un incremento delle transazioni di circa il 30% dallo scoppio della pandemia.

Anche l’e-commerce continua a mantenere un ritmo di crescita costante, con un incremento delle transazioni online su rete Visa che in Italia registra un aumento ancora a doppia cifra[2].

Coerentemente con il tema portante del Salone dei Pagamenti che invita a guarda al futuro, Visa sarà presente insieme ai propri partner al Salone dei Pagamenti 2021, per discutere alcuni temi chiave per il settore e presentare nuove soluzioni per il futuro dei pagamenti in Italia. Oltre alla sessione plenaria del 3 novembre, dal titolo “I pagamenti in Europa: il futuro è già qui?”, in diretta sul canale 507 di SKY, a cui prenderà parte Stefano M. Stoppani, Country Manager Italia, Visa sarà impegnata con focus tematici.

Innovazione ed inclusione rappresentano elementi chiave della transizione digitale, sia per i consumatori che per le imprese, e sono anche due valori portanti dell’evoluzione del brand Visa, che verrà presentata durante il workshop dal titolo “Questa è Visa. Un network per connettere tutti. L’empowerment femminile inizia dalla scuola, il nuovo Progetto Education”, previsto per il 4 novembre alle ore 14, in cui interverrà Adrian Farina, SVP Marketing Europe di Visa.

Le novità di Visa riguardano il Click to Pay con Visa, una funzionalità che rende più semplice e veloce l’esperienza di acquisto on line. Una volta memorizzati in modo sicuro i dati di pagamento del consumatore, Click to Pay permette di effettuare acquisti in pochi clic.

Tap to Phone, servizio dedicato agli esercenti, che consente di trasformare gli smartphone Android in terminali di accettazione dei pagamenti digitali scaricando semplicemente un’app.

Visa Token Service: è il servizio che aiuta a proteggere le transazioni effettuate mediante dispositivi connessi – sia in-app, che online e tramite mobile payments – sostituendo il numero della carta Visa con un token e collegando in modo sicuro i conti Visa ai dispositivi connessi, siano essi smartphone, wearables o altri device.

B2B Connect, la funzionalità disponibile in 97 paesi, che consente alle aziende di effettuare pagamenti transfrontalieri da conto a conto nei confronti di altre aziende situate all’estero, limitando le complessità tra banche e riducendo i tempi dei pagamenti.

«L’offerta di servizi digitali a cittadini ed imprese rappresenta un presupposto fondamentale per il recupero di competitività a livello Paese, come evidenziato anche nel PNRR. Visa è in particolare impegnata su questo fronte attraverso una campagna dedicata alla digitalizzazione di 8 milioni di piccole imprese in Europa, in collaborazione con i propri partner, tra cui Axerve, Banca Sella, Nexi, Shopify, SumUp e Vidra in Italia» spiega il gruppo».

Sul fronte della mobilità urbana, Visa è impegnata a sostenere le autorità locali in 50 delle principali città europee – tra cui Milano, Roma e Bologna – nell’implementazione di soluzioni contactless per acquistare titoli di trasporto pubblico e accedere ai relativi servizi.

Visa porterà inoltre la propria esperienza internazionale nell’ambito delle criptovalute con Andrea Fiorentino, Senior Director Product Visa, in occasione della sessione “Industry 4.0 e payment: ruolo della blockchain e delle criptocurrency” di venerdì 5 novembre.

Cinzia Pilo, Head of Business Development Italia, interverrà invece alla sessione “Pagamenti tra digitalizzazione e tradizione: c’è spazio per entrambe?” del 4 novembre, e Filippo Manca, MS&A Italia, quella dedicata al tema “La frontiera della mobilità per innescare pagamenti e engagement” del 3 novembre.