Rivenditori e VAR: la WAN è la nuova LAN. Ecco come attrezzarsi

Le emergenze passano, ma quando sono di portata planetaria e così prolungate qualche strascico lo lasciano sempre, soprattutto nelle aziende più grandi, e stavolta ci sono cambiamenti importanti che modificheranno per sempre il modo di gestire l’IT.

L’enorme necessità di lavoro da remoto ha portato moltissime aziende a installare in grande fretta delle infrastrutture che permettessero di non bloccare l’operatività mentre il lockdown impediva ai dipendenti di muoversi da casa. Quella che, però, è stata creata al volo, non è che il primo livello della nuova organizzazione.

Adesso le grandi aziende devono provvedere a integrare in maniera sensata, efficiente ed efficace i benefici del lavoro in remoto, modificando la propria rete, estendendola e rendendola più flessibile senza dover scendere a compromessi dal punto di vista delle funzionalità e della sicurezza.

Gigamon può essere di grande aiuto in questo momento perché fornisce tutti gli strumenti necessari a ripianificare la struttura della rete interna ed esterna. Grazie alle sue tecnologie avanzate, dà una completa visibilità su tutto quello che accade sulla rete, identificando automaticamente le fonti di traffico, catalogandole e segmentandole in modo da indirizzare le funzioni degli altri componenti di rete.

Per esempio, può identificare automaticamente tutto il traffico generato dalle video conferenze ed evitare che debba essere analizzato dagli strumenti di sicurezza perché intrinsecamente privo di minacce.

E parlando di sicurezza, le soluzioni di Gigamon sono indispensabili anche per implementare con successo ambienti “Zero Trust”, dove la capacità di indirizzare il traffico verso i giusti strumenti di analisi migliora drasticamente la capacità di individuare minacce e intrusioni.

La gestione così granulare del traffico e dei carichi permette alle aziende di aggiornare le loro infrastrutture passo dopo passo, senza rischiare congestioni causate da dispositivi non ancora all’altezza della parte migliorata, permettendo un utilizzo estremamente efficiente dei budget a disposizione.

Per saperne di più sulle soluzioni disponibili e per vedere come Telefonica e il Dipartimento Nazionale per la Salute e i Servizi alla Sersona statunitense hanno tratto grandi benefici dall'utilizzo di una soluzione di monitoraggio profondo della rete

