In occasione dell’annuncio di Build durante il TechEd a Las Vegas, SAP ha presentato anche Builders Program e nuovi corsi gratuiti per Business Technology Platform.

Il Builders Program è pensato per connettere gli utenti di business che utilizzeranno la nuova piattaforma e facilitare l’apprendimento. Il programma prevede sessioni interattive hands-on per esplorare le funzionalità del programma e fare pratica con lo sviluppo di processi e applicazioni.

Il programma vuole creare una vasta community dove gli utenti possano confrontarsi gli uni con gli altri, condividere best practice e partecipare ad hackathon per mettere alla prova le proprie capacità. I forum e i canali di discussione saranno supervisionati da utenti esperti di SAP pronti a rispondere ai dubbi dei business users.

SAP ha in programma di incrementare le opportunità di apprendimento non solo per Build, ma anche per BTP. Sul portale dell’azienda sono già disponibili nuovi corsi gratuiti per qualsiasi livello di conoscenza, anche per chi non possiede skill tecniche. L’obiettivo di SAP è di formare nuovi sviluppatori per far fronte all’attuale carenza di figure tecniche ed espandere la propria audience.

Oggi il numero di corsi gratuiti è salito a 23 e l’azienda ha in programma di rilasciarne ancora nel corso del 2023. La piattaforma di e-learning, lanciata nel 2021, conta più di 300.000 partecipanti.

Per investire maggiormente sull’apprendimento, SAP ha stretto una partnership con Coursera per raggiungere ancora più utenti e moltiplicare le possibilità di acquisire skill sulla propria piattaforma. La collaborazione mira a creare più di 500.000 posti di lavoro nei prossimi tre anni.

SAP Build

Coursera offre un corso al termine del quale gli utenti ottengono una certificazione riconosciuta da SAP e dalle aziende. Le lezioni approfondiscono l’intero ecosistema SAP, il ruolo dei consulenti IT e come offrire un valore reale ai potenziali clienti sfruttando BTP. Il corso è di livello base e ha una durata di pochi mesi.