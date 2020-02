Sap conferma la manutenzione per S/4HANA fino al 2040

Sap ha annunciato il proprio impegno per offrire servizi di manutenzione per S/4HANA fino a fine 2040. Allo stesso tempo, la compagnia offrirà i principali servizi di maintenance per le applicazioni core del software Business Suite 7 fino a fine 2027, con la possibilità di estendere il piano di manutenzione fino a fine 2030.

«Per i nostri clienti SAP S/4HANA rappresenta la direzione per il loro futuro e quindi si aspettano un impegno di lungo termine da parte di SAP su questa piattaforma» ha affermato Christian Klein, Co-CEO and Member of the Executive Board, SAP SE.

«Sappiamo che i nostri clienti hanno avviato profonde trasformazioni di business utilizzando le funzionalità uniche della soluzione. In risposta ai recenti trend e alla richiesta dei clienti di poter scegliere, SAP fornirà ulteriore flessibilità per sfruttare pienamente le opportunità innovative di S/4HANA».

Thomas Saueressig, Member of the Executive Board, SAP Product Engineering, SAP SE, ha aggiunto: «SAP S/4HANA è l’architettura e la piattaforma del futuro dei nostri clienti. Garantire questa estensione di tempo per la manutenzione vuol dire offrire nuovi livelli di trasparenza e fiducia».

Allo stesso tempo, Sap sta aprendo la strada ad architetture cloud e ibride, comportando una sostanziale semplificazione nell’infrastruttura e una riduzione del TCO. Secondo la compagnia, già 13.800 clienti hanno scelto S/4HANA e altri migliaia stanno attivamente implementando la soluzione per dare nuova forma al proprio business.

«Sap aiuta questa migrazione con un programma completo di offerte, servizi e strumenti, e con un vasto ecosistema di fornitori di servizi IT che da oltre quattro decadi porta le soluzioni al mercato con successo, innovazione e crescita».