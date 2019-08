SAP nominata leader nel «Forrester Wave 2019»

SAP è stata nominata come leader nell’analisi “The Forrester Wave: Digital Experience Platforms, Q3 2019", scelta tra le principali dieci piattaforme digitali sul mercato

SAP stata nominata Leader nell’analisi “The Forrester Wave: Digital Experience Platforms, Q3 2019”, che ha preso in esame 10 piattaforme di Digital Experience sviluppando un assessment dettagliato sul portfolio di prodotti e integrazioni.

Il report ha coinvolto e analizzato le piattaforme dei principali player di mercato e ha riconosciuto che l’insieme delle soluzioni SAP C/4HANA è in grado di riunire i cloud dei processi marketing, servizi, vendite, commerce e della gestione dei dati dei clienti di un’impresa sotto un unico flusso intelligente e versatile di lavoro.

Dall’indagine è emerso come SAP, rispetto ai competitor, sia particolarmente forte in ambito B2B e B2C per il commerce, nella gestione degli accessi, della customer identity e delle API.

Inoltre, The Forrester Wave afferma che: «La strategia di SAP è molto valida quando articola la propria visione sulla combinazione di dati e può contare su una rete di partner di primo livello in tutto il mondo».

Secondo quanto espresso da Alex Atzberger, president SAP Customer Experience: «Il riconoscimento di leader nelle piattaforme di digital experience (DXP) conferma la bontà della nostra strategia e degli investimenti per aiutare i clienti nell’era dell’Experience Economy».

E continua: «SAP C/4HANA aiuta le aziende ad ascoltare i loro clienti, a capire le loro intenzioni e ad agire per creare customer experience uniche in ambito vendite, servizi, marketing e commerce”.

Per far evolvere la propria offerta DXP, SAP continua a investire nel miglioramento delle piattaforme verso i clienti, con operazioni mirate, tanto che oggi il gruppo usa, per differenziarsi dalla giungla della concorrenza, il claim “Experience Company powered by the Intelligent Enterprise”.