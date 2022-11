Durante la conferenza TechEd SAP ha presentato numerose novità per gli sviluppatori. Dopo l’annuncio di SAP Build, la piattaforma che dà agli di utenti di business il potere di definire processi e sviluppare applicazioni, l’azienda si è concentrata sulle ultime innovazioni pensate per gli sviluppatori.

SAP ha celebrato i 50 anni dell’azienda con una serie di novità per i developer che permetteranno di accelerare i processi di sviluppo e realizzare la transizione tecnologica a cui ogni azienda aspira, e ha dato alcune dimostrazioni pratiche della potenza di Build.

Copyright: Josh Line Photography

Tra le novità più interessanti ci sono l’integrazione di SAP Business Application Studio con Visual Studio Code per facilitare lo sviluppo di tool open-source e framework UI sempre più completi, con nuove componenti per supportare la modularità delle applicazioni.

Grandi novità anche sul fronte dello sviluppo iOS: SAP ha rilasciato un nuovo set di feature e API per lo sviluppo mobile sui sistemi iOS. L’obiettivo è creare applicazioni native più sicure, scalabili e performanti. Tra le nuove funzionalità ci sono il supporto alla concorrenza per Swift, nuove API per Apple Watch e per la realtà aumentata.

Copyright: Josh Line Photography

Gli sviluppatori potranno accedere a tutta una serie di nuove feature per l’ambiente ABAP in SAP S/4HANA Cloud, come la possibilità di sviluppare codice custom per estendere e personalizzare l’ambiente di sviluppo. Le funzionalità saranno disponibili sia per la public che per la private edition di S/4HANA Cloud.

Durante il TechEd si è scavato più a fondo anche per quanto riguarda le opportunità di SAP Build per gli sviluppatori. La nuova piattaforma, anche se pensata in prima battuta per gli utenti di business, permette ai developer di velocizzare gli sviluppi applicativi senza intervenire sul codice.

Ma gli sviluppatori possono anche definire nuovi blocchi da usare durante la definizione di processi o estendere quelli esistenti, lavorando con l’intero parco dei sistemi SAP usandoli sia come destinazione dell’output dei processi, sia come componenti attivi di essi.

Ne abbiamo parlato con Sid Misra, responsabile dell’area Strategy & Vision for Application Development ed esperto di pro-code, low-code e no-code all’interno di SAP BTP. “I developer saranno in grado di sviluppare nuove funzionalità sfruttando IDE integrati o esterni” ha spiegato. “Gli sviluppatori professionisti, quindi attivi nell’area del pro-code, possono godere di un continuum nel loro percorso di sviluppo. Possono scegliere con quale linguaggio di programmazione lavorare per sviluppare nuovi building blocks e poi renderli disponibili al business“.

Copyright: Josh Line Photography

Bharat Sandhu, a capo dell’area di AI e sviluppo applicativo, ha sottolineato come per gli sviluppatori ci siano numerose opportunità per lavorare più velocemente e automatizzare i processi. “SAP Build e le novità di BTP permettono di semplificare i processi e accelerare la collaborazione tra i team business e di sviluppo”.

Anche l’intelligenza artificiale godrà di importanti ottimizzazioni. “Build è in grado di integrarsi con i sistemi di IA dei clienti in pochi step” ha affermato Sandhu. “La piattaforma può integrarsi anche con AI platform di Google, oltre che con tutti gli altri sistemi, interni o esterni. La potenza dell’IA viene sfruttata al massimo con le nuove funzionalità per l’analisi dei dati e l’estrazione di informazioni“.