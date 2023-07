Oggi, 28 luglio, si celebra la giornata dell’amministratore di sistema o SysAdmin. La ricorrenza è stata istituita da Ted Kekatos, un sistemista, per l’appunto, nel 1999 e festeggiata per la prima volta l’anno successivo.

Pexels

L’intenzione di Kekatos era celebrare il lavoro dei sistemisti e il loro ruolo centrale per il corretto funzionamento dei sistemi. La festa non cade in un giorno prefissato, ma si celebra l’ultimo venerdì del mese di luglio.

La figura del SysAdmin è fondamentale in ogni settore: dal sanitario, nel quale si deve occupare di assicurare il funzionamento di sistemi critici, di mantenere la sicurezza dei dati e di proteggerli dagli attacchi, al finanziario, dove si occupa di garantire l’integrità dei dati, la sicurezza delle transazioni e la manutenzione di infrastrutture IT complesse di banche e assicurazioni.

Nel settore del manifatturiero questa figura gestisce l’ottimizzazione e l’integrazione di sistemi di produzione, come gli ERP e i MES; il SysAdmin deve essere in grado di individuare qualsiasi guasto tecnico che potrebbe verificarsi e occuparsi di eventuali backup e piani di disaster recovery.

Pexels

Nel settore retail i sistemisti si occupano di gestire i sistemi di pagamento e le piattaforme di e-commerce per garantire un’esperienza d’acquisto di alta qualità e transazioni sicure. Attivi anche nel mondo dell’ospitalità, i SysAdmin devono assicurare non solo il corretto funzionamento dei sistemi di prenotazione, ma anche delle tecnologie utilizzate dai clienti, come le reti Wi-Fi delle strutture.

“Il giorno del SysAdmin ci ricorda l’importanza di coloro che lavorano senza sosta per garantire il funzionamento dei servizi IT alle loro organizzazioni” ha affermato Manu Heirbaut, vice presidente di Engineering presso Datadobi. Per supportare queste figure, spiega Heirbaut, le imprese dovrebbero investire in tool di automazione e soluzioni innovative che facilitino i processi di monitoraggio dei sistemi e li rendano più efficienti.

Gli amministratori di sistema sono essenziali per garantire il funzionamento delle infrastrutture e l’integrazione tra i sistemi. Il loro lavoro non si limita all’integrazione e alla messa in uso dei sistemi, ma è una responsabilità continua di garantire sicurezza ai dati e adattare le tecnologie ai bisogni del business. In questo giorno così speciale, mostrate il vostro apprezzamento ai sistemisti!