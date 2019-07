Web, cloud, SaaS: questo è l’ERP Agevole di SB Italia

SB Italia ha presentato Agevole, un ERP di nuova generazione che mira a semplificare l’adozione dei gestionali anche da parte di quelle imprese che ancora mancano di strumenti idonei alla trasformazione digitale. In che modo? Tramite un’interfaccia web, nativa cloud, fruibile in modalità SaaS, accessibile da tutti i device, anche in mobilità. Come ci ha […]

In che modo? Tramite un’interfaccia web, nativa cloud, fruibile in modalità SaaS, accessibile da tutti i device, anche in mobilità. Come ci ha spiegato SB Italia, Agevole è frutto di quattro anni di lavoro dei team R&D e dell’esperienza assunta in oltre vent’anni nella realizzazione di progetti ERP.

Possiamo riassumere le caratteristiche principali di Agevole parlando dei moduli personalizzabili, della possibilità di configurare i progetti senza dover scrivere alcun codice, del rilascio di aggiornamenti in modalità trasparente, della quasi assenza dei tempi di manutenzione.

Massimo Missaglia, AD di SB Italia

Secondo Massimo Missaglia, Amministratore Delegato di SB Italia: “Le aziende che hanno necessità di adeguare il loro ERP, cercano soluzioni in linea con le nuove esigenze di business e allo stato dell’arte della tecnologia. Quali sono le caratteristiche di una soluzione capace di fare la differenza?”

Ancora l’AD: “La flessibilità, un servizio di assistenza adeguato, un prezzo competitivo e la fiducia verso il fornitore. Con Agevole miriamo proprio a questo, portando tutti i processi aziendali in un ambiente smart e condiviso, già in sviluppo presso importanti clienti”.

Agevole si inserisce in un panorama IT nostrano in cui la richiesta di ERP è in aumento. Almeno così dicono i dati di SoftDoit, primo comparatore di software professionali, che sottolinea come le vendite del segmento nel corso del 2018 sono cresciute rispetto al 2017.

E le previsioni future sono ancora più ottimistiche: sale, infatti, la percentuale di chi si aspetta un ulteriore miglioramento delle piattaforme ERP nel corso del prossimo anno. Un obiettivo che SB Italia non vuole lasciarsi sfuggire.