SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, presenta l’ampliamento del Marketplace Singularity con le integrazioni di Arctic Wolf, LogRhythm e Noetic Cyber.

Il Marketplace Singularity permette alle imprese di sfruttare la migliore tecnologia XDR di SentinelOne per diversi utilizzi in ambito cybersecurity. “Siamo entusiasti di poter accogliere nuovi innovatori nell’ecosistema di Singularity”, ha affermato Mike Petronaci, VP Product & Platform di SentinelOne.

“L’automazione è uno dei principi base negli sviluppi di SentinelOne; il Marketplace Singularity permette ai clienti di automatizzare di più e trarre vantaggi dalla nostra open XDR platform”.

Molte organizzazioni faticano a ottenere il massimo ROI dai loro investimenti in sicurezza a causa di limiti a livello operativo.

Insieme, SentinelOne e Arctic Wolf offrono una soluzione unificata progettata per semplificare l’adozione XDR e la gestione funzionale.

La telemetria di security dalla piattaforma Singularity XDR di SentinelOne che protegge l’endpoint, il profilo dell’utente, la rete e il cloud, confluiscono senza interruzioni nel Security Operations Cloud di Arctic Wolf.

Singularity XDR arricchisce i dati del servizio MDR di Arctic Wolf con una telemetria addizionale proveniente da infrastrutture, piattaforme cloud, identità e integrazioni e-mail.

Questo fornisce ai clienti incident report accurati e affidabili per una risoluzione rapida, migliorando il ROI e riducendo il tempo medio di risposta (MTTR).

“Nella cybersecurity, abbiamo troppi strumenti e poco personale e tempo per usarli al meglio”, ha dichiarato Odin Olson, Vice President of Business Development di Arctic Wolf.

“Singularity XDR adotta un approccio moderno per semplificare la strategia di difesa dalle minacce di un cliente, e Arctic Wolf fornisce Security Operations di prim’ordine nell’ambito della sicurezza delle imprese. Riteniamo che le nostre piattaforme insieme portino a limitare la complessità e migliorare i risultati in termini di sicurezza”.

L’integrazione di SentinelOne con LogRhythm incorpora la telemetria degli endpoint di SentinelOne nella Security Operations Platform di LogRhythm, migliorando la capacità dei clienti di rilevare attività dannose e rispondere in tempo reale, ottenendo anche analisi per un monitoraggio completo.

Le azioni automatizzate LogRhythm SmartResponse per SentinelOne migliorano i workflow di risposta, consentendo una remediation automatica attraverso la condivisione delle minacce e l’isolamento dei dispositivi.

“La partnership con SentinelOne è una straordinaria conferma di come due società visionarie possano lavorare insieme per concentrarsi sul principio “Customer First” sul quale siamo impegnati congiuntamente”, ha sottolineato Mike Dalgleish, VP, Field Engineering & Partner Strategy di LogRhythm.

“La piattaforma XDR autonoma di SentinelOne è la migliore per fornire ai clienti la certezza che i loro asset sono al sicuro, mentre la piattaforma LogRhythm aiuta a fornire l’automazione completa del SOC, la visibilità della rete e il contesto utente per una risoluzione globale e integrata.”

L’integrazione di SentinelOne con Noetic Cyber coniuga la telemetria degli endpoint e del workload in cloud in modo da creare una mappa in tempo reale di tutti gli asset e della loro postura di cybersecurity.

Noetic include anche un motore di automazione dei flussi operativi che permette ai team di sicurezza di pianificare le azioni correttive, compresa la distribuzione di SentinelOne agli endpoint non protetti.

“Attraverso questa importante partnership con SentinelOne, siamo in grado di affrontare insieme le vulnerabilità nella sicurezza, correggendo automaticamente gli endpoint mal configurati che potrebbero rendere le imprese più esposte alle minacce”, ha commentato Paul Ayers, CEO di Noetic Cyber.

“Sfruttando i dati di precisione forniti da Singularity XDR, Noetic è in grado di fornire insight che non hanno equali sulle risorse informatiche, di identificare i rischi di sicurezza e utilizzare l’automazione per risolverli in ogni momento.”