SentinelOne ha presentato Singularity Vulnerability Mapping, la soluzione che offre funzionalità di Assessment, assegnazione delle priorità e risoluzione delle vulnerabilità a velocità macchina.

Singularity Vulnerability Mapping sfrutta la piattaforma IT unificata di Ivanti e Singularity XDR di SentinelOne per fornire ai team di sicurezza funzionalità di scansione autonome utili a ottenere visibilità su tutta la rete aziendale e porre rimedio alle minacce con un semplice clic.

Oggi, i Security Manager devono misurarsi con un maggior numero di vulnerabilità, sia software che hardware, con un significativo incremento delle patch da implementare.

Come dimostrato dalle vulnerabilità Log4j e Proxylogon, gli aggressori sono velocissimi nell’utilizzare le debolezze già note per compromettere le reti, imponendo ai team di sicurezza e di gestione delle infrastrutture un impegno sempre maggiore per ridurre al minimo il rischio aziendale.

Singularity Vulnerability Mapping fornisce la tecnologia giusta per mettere i team di sicurezza al riparo dalla proliferazione delle vulnerabilità.

“Le imprese hanno bisogno di una soluzione olistica per la gestione delle vulnerabilità a partire dall’endpoint”, ha dichiarato Mike Petronaci, VP Platform di SentinelOne.

SentinelOne

“I team IT e di sicurezza lavorano da tempo con un approccio lento e discontinuo e il passaggio al lavoro a distanza ha reso ancora meno efficaci le tradizionali tecnologie di analisi in rete”.

Singularity Vulnerability Mapping abbina la rilevazione dei dispositivi IoT di Ranger in rete con la scansione, il rilevamento e la risposta automatizzata alle minacce di Storyline Active Response (STAR), per consentire la definizione delle priorità delle patch.

“Utilizzando Singularity Vulnerability Mapping, siamo stati in grado di consolidare il numero di strumenti che utilizziamo per gestire la programmazione delle patch”, ha dichiarato Stacie Dennison, System Security Manager e VP della Woodforest Bank.

Gli investimenti e l’utilizzo di Singularity XDR si evolvono costantemente verso nuove funzionalità che ci consentono di eseguire più operazioni da un unico ambiente, migliorando al contempo la nostra postura di sicurezza“.

Sfruttando l’intelligenza artificiale comportamentale brevettata da SentinelOne, Singularity Vulnerability Mapping sostituisce i precedenti strumenti di valutazione delle vulnerabilità con un singolo agent, integrato direttamente nella piattaforma Singularity XDR.

Singularity Vulnerability Mapping assicura il monitoring delle patch con la possibilità di eseguire il rollback delle patch, consentendo ai team di sicurezza di annullare senza problemi le modifiche non autorizzate.

“Di fronte a un quadro di attacchi in costante evoluzione, i prodotti legacy ostacolano l’efficacia dei team di sicurezza”, ha dichiarato Nir Montag, Product Director di SentinelOne.

“I team di sicurezza di oggi cercano l’automazione e il consolidamento delle funzionalità e, Singularity Vulnerability Mapping consente ai team di sicurezza maggior efficacia e velocità operativa, identificando continuamente le vulnerabilità e risolvendo le minacce”.