In occasione del Knowledge 2023, ServiceNow ha annunciato la disponibilità di Cloud Observability, soluzione end-to-end integrata per gestire le applicazioni cloud e ottenere visibilità completa degli eventi dei sistemi.

Cloud Observability - Credits: ServiceNOw

La soluzione unisce metriche, log e dati provenienti da tutte le applicazioni dell’ambiente per avere totale controllo sullo stato dei sistemi e identificare i problemi più velocemente. Grazie alla gestione unificata i servizi e l’intero stack del software diventano più resilienti e affidabili, e i team IT possono agire rapidamente.

Con Cloud Observability le imprese non devono più ricorrere a molteplici strumenti di telemetria: la piattaforma unificata abbatte l’organizzazione tradizionale “a silo”, superando i problemi di visibilità. La soluzione riduce i tempi di interruzione, migliorando così la soddisfazione dei clienti e massimizzando i guadagni. Cloud Observability si integra con i sistemi esistenti ed è in grado di comunicare con diversi linguaggi, framework e piattaforme.

La piattaforma migliora la produttività dei team di sviluppo sollevandoli dal dover raccogliere e combinare i dati provenienti da diversi sistemi. Ogni evento viene raccolto e classificato nella piattaforma e reso disponibile insieme alle informazioni su dove e perché si è verificato.

Cloud Observability - Credits: ServiceNOw

I team IT possono approfondire ed esplorare i dati lavorando con numerose metriche e raggruppandoli per diverse categorie di attributi. Con Cloud Observability le performance del sistema sono sempre sotto controllo e i team possono agire immediatamente sugli eventi problematici, garantendo stabilità e disponibilità delle applicazioni.

La piattaforma introduce inoltre Cloud-Native Logging per gestire i log in maniera ottimizzata, ottenendo tutti e soli i dati utili al monitoraggio dei sistemi, e Service Graph Connector, un servizio che permette di ottenere facilmente i dati da framework cloud come OpenTelemetry e Kubernetes e integrarli direttamente in ServiceNow IT Operations Management. Service Graph Connector riduce il tempo necessario a ottenere gli insight sui sistemi e consente alle organizzazioni di agire velocemente senza sacrificare la sicurezza.