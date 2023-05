ServiceNow espande il proprio portfolio di servizi con l’annuncio di due nuovi workflow per l’automazione intelligente dei processi di business: Finance e Supply Chain. I nuovi flussi della piattaforma migliorano la user-experience e aiutano le imprese a ridurre i costi e migliorare l’efficacia degli investimenti.

Pexels

I due nuovi flussi sfruttano la potenza dell’intelligenza artificiale per modernizzare i processi aziendali critici e renderli più resilienti di fronte a un’economia instabile e in costante evoluzione.

I nuovi workflow abbattono le barriere tra i vecchi sistemi a silo per unire persone, processi, dati e tecnologie in una singola piattaforma facile da utilizzare. Le imprese di tutto il mondo possono ora automatizzare e digitalizzare i processi manuali riducendo i costi e gli impatti sul business.

“Gli workflow Finance e Supply Chain di ServiceNow espandono il nostro portfolio per rispondere ai requisiti dei business leader e delle organizzazioni moderni, inclusi i CFO, i responsabili del procurement e i manager della supply chain” ha affermato Josh Kahn, vice presidente senior di Creator Finance e Supply Chain di ServiceNow. “Per ottenere un vantaggio competitivo in un ambiente di business di crescente complessità, i leader aziendali possono ora sviluppare capacità automatizzate per tutte le funzioni di business per guidare l’efficienza e il valore, tutto in una piattaforma di semplice utilizzo”.

Credits: ServiceNow

Altre feature built-in sono Accounts Payable Operations (APO), integrato in Source-to-Pay Operations, per automatizzare i pagamenti di fatture, sollevando i dipendenti dall’inserimento e il controllo manuale dei dati, e Clean Core ERP with App Engine, servizio che sfrutta il tool low-code di ServiceNow per identificare i debiti tecnici degli ERP legacy per rimpiazzarli o automatizzarli.

Questi due servizi saranno disponibili a partire dal prossimo autunno come parte della release Vancouver di ServiceNow.