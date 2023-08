ServiceNow, NVIDIA e Accenture hanno annunciato il programma AI Lighthouse per accelerare lo sviluppo e l’adozione dell’IA generativa da parte delle aziende.

Pixabay

Il progetto espande le partnership già esistenti tra le compagnie per assistere i clienti nella progettazione e l’implementazione di casi d’uso dell’IA, unendo la piattaforma e il motore aziendale di ServiceNow, il supercomputing e il software IA di NVIDIA e i servizi di trasformazione IA di Accenture.

Grazie ad AI Lighthouse i clienti potranno ridurre il lavoro manuale degli addetti al servizio clienti, reindirizzare le richieste con opzioni automatizzate, rendendo così autonomi gli utenti, generare contenuti come risultati di ricerca intelligenti e note di lavoro, e aumentare la produttività degli sviluppatori.

“In collaborazione con i nostri partner visionari, ServiceNow, NVIDIA e Accenture stanno creando un progetto leader di mercato per un’innovazione aziendale basata sull’intelligenza artificiale. Ci aspettiamo che il programma dedicato ai clienti AI Lighthouse ispiri idee rivoluzionarie in grado di generare un ROI ingente, ovvero: ‘return on intelligence’ ” ha affermato Bill McDermott, Chairman e CEO di ServiceNow.

Il programma nasce in seguito ai progressi in ambito IA di ServiceNow e dalle nuove funzionalità per la Now Platform, aiutando le imprese a implementare soluzioni innovative per il business.

Pexels

La piattaforma della compagnia permetterà l’automazione del workflow e di intelligence front-end e sarà alimentata dai sistemi NVIDIA DGX AI, DGX Cloud e dal framework cloud-native NeMo per lo sviluppo di modelli con miliardi di parametri. Le soluzioni NVIDIA permetteranno l’elaborazione full-stack per l’addestramento e la messa a punto dei modelli.

Le imprese potranno usare NeMo, i motori inferenziali NVIDIA e le API per sviluppare applicazioni di IA generativa come chatbot intelligenti e soluzioni per la ricerca.

Infine, il ruolo di Accenture sarà quello di dare vita ai casi d’uso per i clienti enterprise grazie alle conoscenze funzionali e di settore e all’esperienza nella fornitura di IA generativa.

Il progetto si avvarrà dell’Accenture Center for Advanced AI, un centro pensato per massimizzare il valore delle nuove tecnologie tra i clienti della firma. Accenture supporterà l’ingegnerizzazione di LLM specifici per i singoli domini e di funzionalità di IA all’interno di Now Platform per trasformare i workflow funzionali e verticali, migliorando la qualità del servizio clienti con agenti virtuali intelligenti.

Pixabay

“La partnership allargata con ServiceNow e NVIDIA metterà in campo la nostra esperienza, le nostre competenze e le nostre intuizioni per aiutare i clienti a creare casi d’uso efficaci, pertinenti e responsabili dell’IA generativa e realizzare più rapidamente il valore di questa tecnologia trasformativa” ha dichiarato Julie Sweet, presidente e CEO di Accenture.

Le tre compagnie si dicono pronte a sfruttare il potenziale dell’IA e permettere ai propri clienti di differenziarsi, migliorare le proprie performance sul mercato e accelerare il valore del business.