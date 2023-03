ServiceNow ha presentato ufficialmente la nuova release della Now Platform, chiamata Utah, che è stata progettata per aiutare le aziende a rendere il business più resiliente e ottenere risultati rapidi in un contesto economico incerto.

La nuova versione include il process mining basato sull’intelligenza artificiale con robotic process automation, migliorie nella ricerca, Workforce Optimization e Health and Safety Incident Management.

Queste novità sono state progettate per migliorare l’automazione, semplificare le esperienze e offrire una maggiore agilità organizzativa, aiutando le aziende ad affrontare i cambiamenti e a restare competitive nel mercato globale.

CJ Desai, Presidente e COO di ServiceNow

CJ Desai, Presidente e COO di ServiceNow, ha commentato: “La piattaforma intelligente ServiceNow offre un rapido time-to-value, una continua innovazione e aggiornamenti semplificati e apparentemente invisibili, in modo che le aziende possano fare di più con meno e trasformare i propri modelli di business”.

“L’ultima versione della Now Platform è appositamente progettata per il momento in cui ci troviamo e consente alle organizzazioni di massimizzare l’efficienza, accelerare il ROI sulla spesa digitale e creare esperienze semplificate e connesse lungo l’intera value chain”, ha proseguito Desai.

Le nuove funzioni includono AI Search, basata sull’intelligenza artificiale e l’elaborazione del linguaggio naturale, Process Optimization per supportare workflow oltre l’IT Service Management e Workforce Optimization per la gestione centralizzata della forza lavoro

Document Intelligence consente di automatizzare l’estrazione del testo mentre ServiceNow Impact è la prima soluzione progettata per accelerare il ritorno degli investimenti nella trasformazione digitale.

Minimizzare i rischi

La nuova versione offre anche diverse soluzioni per migliorare la gestione degli incidenti di sicurezza e aumentare la resilienza operativa delle organizzazioni.

Health and Safety Incident Management semplifica la segnalazione e la risoluzione degli incidenti di sicurezza, assegnando azioni correttive e preventive e collegando i silos per promuovere una cultura del benessere e della produttività.

Security Incident Response Workspace consente agli analisti di sicurezza di esaminare gli incidenti in un’area di lavoro critica, utilizzando un playbook no-code e valutazioni dei report per gestire workflow multipli.

Operational Resilience Workspace offre una visibilità a livello aziendale delle informazioni sui rischi critici, come problemi, vulnerabilità, interruzioni e controlli non riusciti, consentendo decisioni rapide e migliore performance organizzativa.

Log Export Service semplifica il monitoraggio della sicurezza e delle prestazioni, integrando i log di sistema e delle applicazioni ServiceNow negli strumenti di analisi della sicurezza aziendale. ServiceNow Vault protegge le applicazioni business-critical, garantendo la sicurezza dei dati.

Per rimanere competitive, le organizzazioni devono massimizzare il coinvolgimento e la produttività della forza lavoro. La versione Utah della piattaforma ServiceNow Now Platform aiuta le organizzazioni a raggiungere questi obiettivi attraverso esperienze semplificate e integrate, come Next Experience e i workspace connessi.

La nuova release include funzioni come Theme Builder, che aiuta le organizzazioni a creare contenuti branded personalizzati per offrire esperienze di livello consumer, Enterprise Architect Workspace, che aiuta a prendere decisioni più intelligenti riducendo rischi e costi, e Workplace Lease Administration, che fornisce ai facility manager dati e insight per monitorare in modo più efficace i contratti e controllare i costi.