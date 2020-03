ServiceNow presenta Orlando

ServiceNow ha svelato Orlando, l’ultima release della sua Now Platform. Questa nuova versione introduce Now Intelligence, un nuovo set di capacità analitiche e di intelligenza artificiale, che promette alle aziende di disporre di nuovi insight grazie ai quali i dipendenti possono lavorare in maniera ancora più intelligente e veloce, semplificando le decisioni di business e abilitando nuovi livelli di produttività.

Grazie a Now Intelligence l’azienda si conferma ancora una volta nome di spicco del settore, tale da offrire analitiche e un’intelligenza artificiale su misura per le organizzazioni. Now Intelligence permette ai dipendenti di prendere decisioni velocemente e in maniera più facile, risolvere problemi, trovare le risposte e automatizzare i task.

ServiceNow è un partner strategico nella digital transformation per le grandi aziende, incluse l’80% delle organizzazioni inserite nella lista Fortune 500. Queste enterprise utilizzano la Now Platform per semplificare il lavoro attraverso l’integrazione di silos e di sistemi legacy e digitalizzando workflow complessi.

Adobe, Deloitte, Equinix, Red Hat, Nutanix, UnitedLex, whyaye!, Acorio, Autotestpro e Highmetric sono esempi di società che già sfruttano la Now Platform per dare forza al proprio business.

«La release Orlando introduce nuove capacità di intelligenza artificiale e analitiche che aiutano le persone a lavorare in maniera più intelligente e veloce. Questa intelligenza aumentata aiuterà a prendere decisioni migliori grazie a insight e suggerimenti, permettendo di risolvere le criticità prima che diventino un problema di business o dei clienti» spiega la compagnia.

ServiceNow inoltre estende le capacità della Now Platform per gestire la pipeline DevOps, connettendo gli sviluppatori con l’IT attraverso nuovi insight e automatizzando il processo di approvazione. Questo permette alle aziende di rilasciare piattaforme personalizzate più rapidamente e in maniera sicura. ServiceNow DevOps, inizialmente disponibile attraverso il ServiceNow Store, è ora parte della release Orlando.