ServiceNow ha rilaciato la nuova release di NowPlatform: si chiama Tokyo e promette di aiutare le aziende ad affrontare le nuove sfide derivanti da un mondo in profonda trasformazione. L’azienda, tra i leader nella fornitura di worflow digitali, ha presentato le nuove funzionalità della piattaforma.

Un’organizzazione che voglia emergere non può fare a meno di investire sulla digitalizzazione, e in questo NowPlatform aiuta a generare valore e accelera l’innovazione, automatizzando un gran numero di operazioni.

ServiceNow Tokyo

Filippo Giannelli, country manager di ServiceNow Italia, ha spiegato come una delle più importanti capacità della piattaforma sia quella di dare una visione end to end su diversi processi, superando la classica divisione “a silos”. “La visione end to end sui processi più di alto livello fa sì che, viste le caratteristiche tecnologiche della piattaforma, questi possano essere modificati in tempi estremamente brevi.”

NowPlatform si preoccupa anche di tutelare i sistemi legacy sui quali le aziende hanno investito, senza doverli dismettere: “La nostra visione è di poter valorizzare l’investimento fatto, integrarlo in tempi ridottissimi e poi inserire un layer che, integrandosi coi sistemi, permette di avere una visione unica”.

Tokyo: le nuove funzionalità di NowPlatform

La nuova release, disponibile dal 22 settembre, offre diverse funzionalità aggiuntive per rendere le aziende ancora più agili. Nell’ottica di accelerare il valore dell’organizzazione, Tokyo permette di automatizzare la gestione degli asset aziendali, dall’inserimento alla dismissione, e migliorare la pianificazione delle attività riguardanti sia i dipendenti, sia la gestione delle risorse fisiche. A questo si aggiungono il supporto alla digitalizzazione di diverse attività, per esempio incanalando le richieste ai team di competenze, e i nuovi strumenti per monitorare gli obiettivi e le prestazioni.

Con Tokyo, NowPlatform si occupa di facilitare i processi per la fidelizzazione dei dipendenti. Con la nuova release aumenta il supporto ai team di HR e, grazie a un nuovo sistema di intelligenza artificiale, migliora l’individuazione di problematiche comuni, creando una base di conoscenza a cui i dipendenti possono attingere in autonomia.

ServiceNow Tokyo

La release è in grado di analizzare le richieste volte alle risorse umane e riconoscere quelle urgenti, in modo da fornire il giusto supporto nel caso il contenuto self-service non sia sufficiente. Tokyo, inoltre, offre ai manager la possibilità di seguire il percorso dei dipendenti e individuare punti critici su cui agire.

La release innalza poi il livello di sicurezza dei sistemi aziendali proteggendo tutte le applicazioni critiche di ServiceNow. ServiceNow Vault permette di mantenere al sicuro i dati sensibili e le credenziali, e di convalidare l’integrità del codice distribuito.