SGBox, realtà italiana attiva nel settore della cybersecurity, ha annunciato la nascita di CyberTrust365, una divisione dedicata all’erogazione di Managed Security Services per le aziende.

L’obiettivo dell’azienda è fornire servizi di sicurezza gestiti di alta qualità per garantire a tutte le imprese, in particolare alle PMI, continuità di business e confidenzialità dei dati senza dover acquistare tool professionali o ricercare risorse e figure dedicate.

CyberTrust365 garantisce monitoraggio continuo 24/7 per il rilevamento tempestivo delle minacce e risposta rapida agli incidenti. La piattaforma offre servizi di vulnerability assessment e penetration testing, threat intelligence, managed detection and response e raccolta e analisi dati.

Le funzionalità SIEM per rispondere alle minacce di sicurezza raccolgono e analizzano le informazioni sia on-premise che in cloud; CyberTrust365, inoltre, prevede un servizio di SOC as a service garantendo un team di esperti in grado di contrastare qualsiasi tentativo di violazione.

“Siamo entusiasti di lanciare CyberTrust365 e di consolidare così la nostra presenza nel segmento dei servizi gestiti” ha affermato Massimo Turchetto, CEO e Founder di SGBox.

“Riteniamo che sia il modello giusto per innalzare, in modo progressivo, personalizzato e sostenibile, la postura di sicurezza dei nostri clienti. Abbiamo ascoltato attentamente le singole esigenze e abbiamo riscontrato quanto le aziende siano consapevoli dei rischi che corre il loro business, ma spesso non hanno gli strumenti, le competenze o i budget per affrontarli. Da oggi, diamo loro un’arma in più”.

SGBox promette un servizio completo, modulare e scalabile per rispondere alle esigenze di ogni azienda. I progetti vengono personalizzati sulla base delle richieste del business e può contare su una rete di partner per ampliare e rafforzare l’offerta.