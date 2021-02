ShippyPro, Italia mercato top per le vendite online

Con una crescita del 54.6% anno su anno dei volumi delle spedizioni nel commercio elettronico, l’Italia ha chiuso il mese di dicembre 2020 in cima alla classifica dei paesi dell’area Amazon Prime, seguito da Canada (+52%) e Stati Uniti (46.8%).

La ricerca “2021 e-commerce Outlook”, condotta da UPIDO e ShippyPro e basata sulla raccolta dei dati da gennaio 2019 a gennaio 2021, ci restituisce i contorni di un periodo di festività come mai osservato prima nel nostro paese, in cui la combinazione del peggioramento della seconda e terza ondata della pandemia, da un lato, e dei cambiamenti comportamentali dei consumatori, dall’altro, ha scatenato un’ondata di acquisti online senza precedenti.

«Lo studio che abbiamo condotto con UPIDO» – ha commentato Francesco Borghi, CEO di ShippyPro – «dà conto delle conseguenze della pandemia in 30 mercati in tutto il mondo e confronta i risultati ottenuti dai paesi Amazon Prime, da una parte, con quelli registrati nei paesi non Amazon Prime, dall’altra».

«Quello che balza subito agli occhi è come nell’ultimo anno piattaforme come Amazon abbiano svolto un ruolo fondamentale nell’accelerazione di un particolare tipo di e-commerce “guidato” dalla pandemia e come abbiano ridisegnato i consumi durante le festività natalizie, soprattutto in Italia, dove gli acquisti online hanno segnato un picco mai visto prima. L’80% delle aree geografiche analizzate ha segnato nuovi record di transazioni e-commerce rispetto a quanto registrato durante lo stesso periodo di festività nel 2019».

Secondo il report, Repubblica Ceca (+43,9%), l’Irlanda (+39), la Svezia (+23,7%) sono invece i paesi in testa al gruppo non-Amazon Prime, dimostrando tassi di crescita dei volumi di spedizioni in media inferiori rispetto a quelli ottenuti dai paesi dell’area Prime. La Thailandia è risultata in coda a entrambi i gruppi di paesi, con un tasso di crescita fortemente negativo (circa -26%).

«Il 2020, in generale, sarà ricordato come il più grande acceleratore di e-commerce di sempre e come il vero inizio di una nuova era per la vendita al dettaglio – ha aggiunto Francesco Borghi – I consumatori di tutto il mondo hanno dovuto affrontare una rottura strutturale, guidata dalla pandemia, nel modo in cui si muovono, lavorano e vivono e di conseguenza hanno adattato i loro stili di vita e le loro abitudini di acquisto».

Oltre la metà dei mercati monitorati in tutto il 2020 ha infatti raggiunto tassi di crescita record (in media superiori al 20%) se si confrontano i volumi e-commerce 2020 su 2019. In particolare, a beneficiare di questo “extra” è stato il 70% dei paesi dell’area Amazon Prime e il 30% di quelli non-Amazon Prime.

In tutto il 2020 il paese più virtuoso tra quelli del primo gruppo in termini di vendite online è stato il Canada (+41.4%), seguito da Stati Uniti (+37.1%) e Regno Unito (+31.6%).

Nel secondo gruppo, invece, guidano la classifica Irlanda (+45,3%), Polonia (+37,0%) e Repubblica Ceca (+34,0%). Questi sei paesi hanno già avviato un processo di inseguimento della Cina, il principale mercato mondiale del commercio elettronico.